FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertliler, başta Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağladı.