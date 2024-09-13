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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağlamıştı. Genç futbolcunun ocak ayında takıma katılacağı belirtilirken, transferin hala resmiyete kavuşmamasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 17:51
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FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Trendyol Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Sarı-lacivertliler, başta Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Kanarya'nın en çok konuşulan transferlerinden biriyse Cristian Medina oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe, Arjatinli futbolcunun transferi için Boca Juniors ile her konuda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında takıma katılacak 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 10+5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay ödeyeceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Fenerbahçe'nin de genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Öte yandan Cristian Medina transferinin hala resmiyete kavuşmaması merak konusu olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

SEBEBİ HATALI E-POSTA

Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Medina'da transferin hatalı e-posta nedeniyle resmiyete kavuşmadığı iddia edildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...

Arjantin basınında çıkan ve Sabah'ın derlerdiği haberde Boca Juniors'un sportif direktörü Marcelo Delgado'nun gönderdiği e-postada "Fenerbahçe" yerine "Fenerbahche" yazdığı bu nedenle de belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı iddia edildi.

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