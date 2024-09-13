FENERBAHÇE HABERİ - Medina ile ilgili şoke eden gerçek! Transferin açıklanmamasının sebebi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın transferi için Boca Juniors ile anlaşma sağlamıştı. Genç futbolcunun ocak ayında takıma katılacağı belirtilirken, transferin hala resmiyete kavuşmamasının arkasındaki gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, Arjatinli futbolcunun transferi için Boca Juniors ile her konuda anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertlilerin, ocak ayında takıma katılacak 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için 10+5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan %20 pay ödeyeceği belirtildi.
Fenerbahçe'nin de genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.
Öte yandan Cristian Medina transferinin hala resmiyete kavuşmaması merak konusu olmuştu.
SEBEBİ HATALI E-POSTA
Sarı-lacivertlilerin anlaşmaya vardığı Medina'da transferin hatalı e-posta nedeniyle resmiyete kavuşmadığı iddia edildi.
Arjantin basınında çıkan ve Sabah'ın derlerdiği haberde Boca Juniors'un sportif direktörü Marcelo Delgado'nun gönderdiği e-postada "Fenerbahçe" yerine "Fenerbahche" yazdığı bu nedenle de belgenin Fenerbahçe'ye ulaşmadığı iddia edildi.
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