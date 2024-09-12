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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat takımla birlikte çalışmalara başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerin yeni transferi Sofyan Amrabat takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 15:08
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Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat takımla birlikte çalışmalara başladı!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 5. haftasında Kasımpaşa ile 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Sofyan Amrabat da takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmaları ile başladı. Ardından sahaya geçen oyuncular; çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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