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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan ayrılıklar yaşanacak. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 3 yıldız oyuncuya birçok takım talip oldu. Cuma gününe kadar oyuncuların durumu netleşecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2024 Çarşamba 10:05
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Transfer tahtasının kapanmasını kısa bir süre kala gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Düzce Topuk Yaylası'nda yapılan ilk etap çalışmasının ardından ikinci etap çalışmaları için Avusturya'ya takımı götürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Portekizli çalıştırıcı, buradaki kampta tecrübeli stoper Serdar Aziz'in biletini kesti ve Serdar'ı İstanbul'a gönderdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Ardından İstanbul'da yapılan yeni sezon hazırlıklarında da Emre Mor ile Samet Akaydin'in performansı Jose tarafından yeterli bulunmadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

SÜPER LİG EKİPLERİ DEVREDE
Mourinho'nun biletini kestiği üç isme ise Süper Lig'den birçok talip çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Yeni sezonda şans bulamayacak olan Serdar Aziz'i Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Hatay aynı zamanda Emre Mor için de Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Bir başka Süper Lig ekibi Sivasspor da Emre Mor için girişim başlattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

"Emre Messi'nin özelliklerine sahip"

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum" dedi.

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