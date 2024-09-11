TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler

"Emre Messi'nin özelliklerine sahip" Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli.

Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim.