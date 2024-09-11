TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İşte gelen teklifler
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan ayrılıklar yaşanacak. Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği 3 yıldız oyuncuya birçok takım talip oldu. Cuma gününe kadar oyuncuların durumu netleşecek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Portekizli çalıştırıcı, buradaki kampta tecrübeli stoper Serdar Aziz'in biletini kesti ve Serdar'ı İstanbul'a gönderdi.
Ardından İstanbul'da yapılan yeni sezon hazırlıklarında da Emre Mor ile Samet Akaydin'in performansı Jose tarafından yeterli bulunmadı.
SÜPER LİG EKİPLERİ DEVREDE
Mourinho'nun biletini kestiği üç isme ise Süper Lig'den birçok talip çıktı.
Yeni sezonda şans bulamayacak olan Serdar Aziz'i Eyüpspor, Sivasspor ve Hatayspor istiyor.
Hatay aynı zamanda Emre Mor için de Fenerbahçe'ye teklifte bulundu.
Bir başka Süper Lig ekibi Sivasspor da Emre Mor için girişim başlattı.
"Emre Messi'nin özelliklerine sahip"
Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Emre Mor, çok beğendiğim, çok enteresan ve çok yetenekli.
Yani bir nevi Messi'nin özelliklerine sahip bir yetenek. Emre'yi çok beğenirim.
Çok zor hayat şartları yaşayıp ama çok kaliteli ve çok yetenekli bir futbolcu. Olursa tabii ki mutlu olurum" dedi.
Bu iki ismin dışında üstü çizilen Samet Akaydin için de Çaykur Rizespor teklif yaptı.
3 oyuncunun kaderi; 13 Eyül Cuma gününe kadar netleşecek.
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