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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Filip Kostic'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertliler son olarak Filip Kostic transferini resmen açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 20:51 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 20:58
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Filip Kostic'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Filip Kostic transferini resmen açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

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