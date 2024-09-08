TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe, Filip Kostic'i resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Filip Kostic transferini resmen açıkladı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir.

Fenerbahçe Spor Kulübü

Transfer Bilgilendirme Kulübümüz, Filip Kostic'in kiralık transferi konusunda kulübü Juventus FC ve oyuncu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kostic sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilmiştir. Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/K45JC17O0s