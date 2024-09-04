Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Süper Lig için transfer döneminin bitmesine günler, Avrupa Ligi kadrolarının belirlenmesi için ise saatler kala transfer operasyonları hız kazanmış durumda. Sarı lacivertliler son olarak Brezilyalı yıldız ile ilgilendiklerini duyurdu. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Yönetim, bu transferle hem Galatasaray'ın Osimhen'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlarından aldığı tepkiyi hafifletmek hem de Mourinho'nun elini güçlendirmek istiyor.
Antony'nin bu geceye kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Manchester United'da bu sezon sadece 1 dakika süre alabilen sambacı için kiralama görüşmeleri devam ediyor.
M. United, Antony'yi Ağustos 2022'de Ajax'tan 95 milyon euroya transfer etti. Ancak Brezilyalı teknik direktör Ten Hag'la yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorlanıyor.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Hakim Ziyech transferi öncesinde Antony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istedi ancak transfer gerçekleşmedi.
Fenerbahçe, Jose Mourinho faktörüyle işi bitirmek ve ezeli rakibinin alamadığı bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.
Brezilyalı oyuncu, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 75 milyon Euro ile Eylül 2022 ayında ulaşmıştı. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.
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