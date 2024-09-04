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Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de Süper Lig için transfer döneminin bitmesine günler, Avrupa Ligi kadrolarının belirlenmesi için ise saatler kala transfer operasyonları hız kazanmış durumda. Sarı lacivertliler son olarak Brezilyalı yıldız ile ilgilendiklerini duyurdu. İşte o isim... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Kadrosunda Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Emre Mor gibi sağ kanat oyuncuları olmasına rağmen teknik direktör Jose Mourinho, bu bölgede Tadic'i görevlendiriyor.

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Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Sebebi ise; bu dört ismi de Portekizli teknik adam direkt 11 oyuncusu olarak görmüyor. Hatta Cengiz Ünder ve Emre Mor'un gönderilmesini talep etti ve bu bölgeye bir takviye talep etti.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Sarı lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği o isim; Manchester United'ın Brezilyalı yıldızı Antony...

Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Yönetim, bu transferle hem Galatasaray'ın Osimhen'i kadrosuna katmasının ardından taraftarlarından aldığı tepkiyi hafifletmek hem de Mourinho'nun elini güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Antony'nin bu geceye kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Manchester United'da bu sezon sadece 1 dakika süre alabilen sambacı için kiralama görüşmeleri devam ediyor.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

M. United, Antony'yi Ağustos 2022'de Ajax'tan 95 milyon euroya transfer etti. Ancak Brezilyalı teknik direktör Ten Hag'la yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorlanıyor.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Hakim Ziyech transferi öncesinde Antony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istedi ancak transfer gerçekleşmedi.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Fenerbahçe, Jose Mourinho faktörüyle işi bitirmek ve ezeli rakibinin alamadığı bir oyuncuyu daha kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Brezilyalı oyuncu, kariyerindeki en yüksek piyasa değerine 75 milyon Euro ile Eylül 2022 ayında ulaşmıştı. Güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro.

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