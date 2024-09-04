Fenerbahçe'de Brezilyalı kanat harekatı!

Kadrosunda Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Emre Mor gibi sağ kanat oyuncuları olmasına rağmen teknik direktör Jose Mourinho, bu bölgede Tadic'i görevlendiriyor.

Sebebi ise; bu dört ismi de Portekizli teknik adam direkt 11 oyuncusu olarak görmüyor. Hatta Cengiz Ünder ve Emre Mor'un gönderilmesini talep etti ve bu bölgeye bir takviye talep etti.