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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Senegal Irak karşısında farklı galip!

Senegal Irak karşısında farklı galip!

Senegal, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu 3. maçında Irak'ı 5-0'lık skorla mağlup etti ve 'En iyi 3'üncü' kontenjanından son 32 turuna yükselmek için umutlarını korudu. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 00:05
Senegal Irak karşısında farklı galip!

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu 3. maçında Senegal, Irak'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Habib Diarra, 56. dakikada Ismaila Sarr, 59 ve 72. dakikalarda Pape Gueye ve 82. dakikada Ilıman Ndiaye kaydetti.

Irak'ta Rebin Sulaka 13. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle puanını 3'e çıkaran Senegal, son 32 turuna yükselmek adına en iyi üçüncüler arasında yer alabilmek için diğer grupları bekleyecek. Irak ise 0 puanla son sırada kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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