2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu 3. maçında Senegal, Irak'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. Senegal'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Habib Diarra, 56. dakikada Ismaila Sarr, 59 ve 72. dakikalarda Pape Gueye ve 82. dakikada Ilıman Ndiaye kaydetti.

Irak'ta Rebin Sulaka 13. dakikada kırmızı kart gördü. Bu galibiyetle puanını 3'e çıkaran Senegal, son 32 turuna yükselmek adına en iyi üçüncüler arasında yer alabilmek için diğer grupları bekleyecek. Irak ise 0 puanla son sırada kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Camara harika getirdi Ismaila Sarr farkı 2'ye çıkardı! ⚽ pic.twitter.com/zHTL3zh9Di — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Pape Gueye'den mükemmel bir füze geldi! 🚀 pic.twitter.com/hZaVKZEzZe — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Pape Gueye'den müthiş bir füze daha! Vurmaya devam ediyor! 🚀 pic.twitter.com/KIbTLAePwb — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026