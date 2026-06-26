CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Fransa'dan Norveç'e karşı gövde gösterisi!

Fransa'dan Norveç'e karşı gövde gösterisi!

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Norveç'i 4-1 mağlup etti ve grubunu lider tamamlayarak son 32 turuna yükseldi. İşte maçın golleri...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 00:07
Fransa'dan Norveç'e karşı gövde gösterisi!

2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup etti. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci, 20'nci ve 32'nci dakikalarda Ousmane Dembele ve 90+4. dakikada Desire Doue kaydetti. Norveç'in tek golü ise 21'inci dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fransa, grubundaki 3 maçı da galibiyetle tamamlayarak 9 puanla son 32 turuna yükseldi. Norveç ise 6 puanda kaldı ancak 2'nci sıradan son 32 turuna yükseldi.

DEMBELE'DEN HAT-TRICK

Norveç karşısında Fransa'ya galibiyeti getiren 4 golün 3'üne imza atarak hat-trick yapan Ousmane Dembele, Lionel Messi ve Jonathan David'in ardından turnuvada hat-trick yapan 3'üncü futbolcu oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

Felipe Augusto'nun yeni takımı belli oldu!
Senegal Irak'a gol oldu yağdı!
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de milli yıldıza transfer teklifi var!
F.Bahçe'den Oyarzabal bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Felipe Augusto'nun yeni takımı belli oldu! Felipe Augusto'nun yeni takımı belli oldu! 22:28
Beşiktaş 13 yıl sonra EuroLeague'de! Beşiktaş 13 yıl sonra EuroLeague'de! 20:16
Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! Çaykur Rizespor ayrılığı açıkladı! 19:53
G.Saray Can Korkmaz ile nikah tazeledi! G.Saray Can Korkmaz ile nikah tazeledi! 19:51
Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması! Ertuğrul Doğan'dan yabancı kuralı açıklaması! 19:09
Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! Trabzonspor transferi TFF'ye bildirdi! 19:02
Daha Eski
Ouattara adım adım Beşiktaş'a! Ouattara adım adım Beşiktaş'a! 18:48
Amed SK Ermal Krasniqi transferini açıkladı Amed SK Ermal Krasniqi transferini açıkladı 18:29
Zeynep'in Wimbledon'daki rakibi belli oldu! Zeynep'in Wimbledon'daki rakibi belli oldu! 18:25
Kayserispor'da 6 imza birden! Kayserispor'da 6 imza birden! 18:23
Gaziantep FK’da Yılmaz yeniden başkan seçildi! Gaziantep FK’da Yılmaz yeniden başkan seçildi! 18:20
Muriqi F.Bahçe'ye transfer sürecini anlattı Muriqi F.Bahçe'ye transfer sürecini anlattı 18:17