2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup etti. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci, 20'nci ve 32'nci dakikalarda Ousmane Dembele ve 90+4. dakikada Desire Doue kaydetti. Norveç'in tek golü ise 21'inci dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi.

Bu karşılaşmayla birlikte Fransa, grubundaki 3 maçı da galibiyetle tamamlayarak 9 puanla son 32 turuna yükseldi. Norveç ise 6 puanda kaldı ancak 2'nci sıradan son 32 turuna yükseldi.

DEMBELE'DEN HAT-TRICK

Norveç karşısında Fransa'ya galibiyeti getiren 4 golün 3'üne imza atarak hat-trick yapan Ousmane Dembele, Lionel Messi ve Jonathan David'in ardından turnuvada hat-trick yapan 3'üncü futbolcu oldu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

⚽ Ousmane Dembele! Tam köşeye çok klas şahane bir plase! pic.twitter.com/M57Zy9eaEu — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Norveç'ten saniyeler içinde cevap geldi! Aasgaard güzel bir vuruşla farkı 1'e indirdi! pic.twitter.com/uCIHup8jOs — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026

Ousmane Dembele'den hat-trick! Yine soluna çekiyor yine köşeye yolluyor! ⚽ pic.twitter.com/gVZAjtHFuo — TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026