2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu son hafta maçında Fransa, Norveç'i 4-1 mağlup etti. Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7'nci, 20'nci ve 32'nci dakikalarda Ousmane Dembele ve 90+4. dakikada Desire Doue kaydetti. Norveç'in tek golü ise 21'inci dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi.
Bu karşılaşmayla birlikte Fransa, grubundaki 3 maçı da galibiyetle tamamlayarak 9 puanla son 32 turuna yükseldi. Norveç ise 6 puanda kaldı ancak 2'nci sıradan son 32 turuna yükseldi.
DEMBELE'DEN HAT-TRICK
Norveç karşısında Fransa'ya galibiyeti getiren 4 golün 3'üne imza atarak hat-trick yapan Ousmane Dembele, Lionel Messi ve Jonathan David'in ardından turnuvada hat-trick yapan 3'üncü futbolcu oldu.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
Dembele açılışı yaptı! Fransa maça fırtına gibi başladı! pic.twitter.com/sKE7auTVvd— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026
⚽ Ousmane Dembele! Tam köşeye çok klas şahane bir plase! pic.twitter.com/M57Zy9eaEu— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026
Norveç'ten saniyeler içinde cevap geldi! Aasgaard güzel bir vuruşla farkı 1'e indirdi! pic.twitter.com/uCIHup8jOs— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026
Ousmane Dembele'den hat-trick! Yine soluna çekiyor yine köşeye yolluyor! ⚽ pic.twitter.com/gVZAjtHFuo— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026
Desire Doue, Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı. ⚽ pic.twitter.com/uIqsKQl4MJ— TRT Spor (@trtspor) June 26, 2026