FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada H Grubu 3. ve son maçında Uruguay ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Bu dev mücadeleden iki takım da mutlaka galibiyet ile ayrılmak istiyor. Uruguay-İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İŞTE URUGUAY-İSPANYA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:
Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Ugarte, Canobbio, Araujo, Bentancur, Valverde, Nunez
İspanya: Simon, Llorente, Cucurella, Cubarsi, Laporte, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Baena, Oyarzabal
URUGUAY-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Uruguay-İspanya Dünya Kupası maçı TSİ 03.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLÜ:
⚽️ İspanya, Alex Baena'nın golüyle 1-0 önde! Muslera'nın müdahalesi yeterli olmadı. pic.twitter.com/ANYhDoDhLx— TRT Spor (@trtspor) June 27, 2026