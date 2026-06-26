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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Uruguay-İspanya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Uruguay-İspanya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada artık grup maçlarında sona gelindi. Dünya Kupası'nda H Grubu 3. hafta maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. Uruguay-İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 02:48 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2026 03:58
Uruguay-İspanya maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dev turnuvada H Grubu 3. ve son maçında Uruguay ile İspanya kozlarını paylaşıyor. Bu dev mücadeleden iki takım da mutlaka galibiyet ile ayrılmak istiyor. Uruguay-İspanya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE URUGUAY-İSPANYA MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Uruguay: Muslera, Varela, Sanabria, Caceres, Olivera, Ugarte, Canobbio, Araujo, Bentancur, Valverde, Nunez

İspanya: Simon, Llorente, Cucurella, Cubarsi, Laporte, Rodri, Pedri, Merino, Yamal, Baena, Oyarzabal

URUGUAY-İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Uruguay-İspanya Dünya Kupası maçı TSİ 03.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLÜ:

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