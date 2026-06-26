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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada H Grubu 3. ve son maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşı karşıya geliyor. İki takım için de bu mücadele gruplardan çıkabilmek adına hayati önem taşıyor. Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2026 02:49
Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada H Grubu 3. ve son maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi Yeşil Burun Adaları grubunda 2 puana sahip. Suudi Arabistan ise 1 puanla sonuncu sırada bulunuyor. Gruptan çıkabilmek adına bu mücadele iki takım için de hayati önem taşıyor. Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE YEŞİL BURUN ADALARI-SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Pina, Fernandes, Borges, Lopes, Pina, Mendes, Semedo, Duarte, Jamiro, Livramento

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Boushal, Al Amri, Tambakti, Kanno, Alkhaibari, N. Al Dawsari, Mandash, S. Al Dawsari, Al Brikan

YEŞİL BURUN ADALARI-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçı TSİ 03.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

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