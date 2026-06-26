Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada H Grubu 3. ve son maçında Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesi Yeşil Burun Adaları grubunda 2 puana sahip. Suudi Arabistan ise 1 puanla sonuncu sırada bulunuyor. Gruptan çıkabilmek adına bu mücadele iki takım için de hayati önem taşıyor. Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE YEŞİL BURUN ADALARI-SUUDİ ARABİSTAN MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Yeşil Burun Adaları: Vozinha, Pina, Fernandes, Borges, Lopes, Pina, Mendes, Semedo, Duarte, Jamiro, Livramento

Suudi Arabistan: Al Owais, Abdulhamid, Boushal, Al Amri, Tambakti, Kanno, Alkhaibari, N. Al Dawsari, Mandash, S. Al Dawsari, Al Brikan

YEŞİL BURUN ADALARI-SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeşil Burun Adaları-Suudi Arabistan maçı TSİ 03.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.