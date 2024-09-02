Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a gönderen Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun boşluğunu doldurabilmek için sol bek arayışına geçti.

Sol bek için nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Fenerbahçe için son olarak flaş bir iddia gündeme geldi.