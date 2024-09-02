Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor
Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası yıldız oyuncunun boşluğunu doldurmak için nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Sarı-lacivertliler için yeni bir isim gündeme geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a gönderen Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun boşluğunu doldurabilmek için sol bek arayışına geçti.
Sol bek için nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Fenerbahçe için son olarak flaş bir iddia gündeme geldi.
Belçika basınının iddiasına göre Sarı-lacivertliler, Archie Brown'u transfer etmek için oyuncunun kulübü Gent ile temas halinde.
Genç sol bek de Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakıyor.
Sarı-lacivertlilerin henüz transferi resmileştirmediği ve görüşmelerin devam edeceği bildirildi.
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