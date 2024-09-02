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Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferi sonrası yıldız oyuncunun boşluğunu doldurmak için nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Sarı-lacivertliler için yeni bir isim gündeme geldi. İşte o oyuncu ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 12:16
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Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, evinde Alanyaspor'u konuk etti.

Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Sarı-lacivertliler, Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu bonuslarla birlikte 35 milyon Euro'ya İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a gönderen Sarı-lacivertliler, yıldız futbolcunun boşluğunu doldurabilmek için sol bek arayışına geçti.

Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Sol bek için nasıl bir adım atacağı merakla beklenen Fenerbahçe için son olarak flaş bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe'de sol beke 1.90'lık dev aday! Görüşmeler sürüyor

Belçika basınının iddiasına göre Sarı-lacivertliler, Archie Brown'u transfer etmek için oyuncunun kulübü Gent ile temas halinde.

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