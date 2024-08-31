Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi!

Maximin çok değişik bir oyuncu. Topu ayağına aldığında profesyonel bir futbol müsabakasında olduğunu unutuyor sanki… Takım oyununu değil kendi kafasındaki oyunu oynuyor. Adam eksiltmesinde bir sıkıntı yok, süratiyle ilgili diyecek hiçbir şey yok. Ama gelin görün ki takıma pek bir faydası yok.