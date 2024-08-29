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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı ikna etti!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu Amrabat'ı ikna etti. Sarı-lacivertliler, Fiorentina ile pazarlık aşamasında... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 11:11 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 11:20
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TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı ikna etti!

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat konusunda önemli bir aşama geçildi.

A Spor'un haberine göre sarı-lacivertliler, Faslı oyuncuyla anlaşma sağladı.

Fenerbahçe, bonservisi İtalyan ekibi Fiorentina'da bulunan yıldız oyuncu için kulübüyle pazarlıklarını hızlandırdı.

SOFYAN AMRABAT KİMDİR?

Sofyan Amrabat, 21 Ağustos 1996'da Hollanda'nın Huizen kentinde doğmuş, orta saha pozisyonunda görev yapan Faslı millî futbolcudur.

SOFYAN AMRABAT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sofyan Amrabat, futbol kariyerine Utrecht altyapısında başladı ve A takıma Kasım 2014'te yükseldi. Utrecht formasıyla 54 maçta görev yaptıktan sonra, 2017 yılında Feyenoord'a transfer oldu. Feyenoord'da bir sezon oynadıktan sonra, Belçika'nın Club Brugge takımına katıldı.

2019 yılında Hellas Verona'ya kiralık olarak gönderilen Amrabat, başarılı performansıyla dikkat çekti ve Verona, oyuncunun bonservisini alarak hemen ardından Fiorentina'ya sattı. Fiorentina'da da etkili bir futbol sergileyen Amrabat, Eylül 2023'te Premier Lig devi Manchester United'a kiralık olarak transfer oldu. Geçen sezonun ardından Amrabat Fiorentina'da çalışmalarını sürdürüyor.

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