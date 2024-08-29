TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için şimdiye kadar 38.6 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödendi.

Manchester United, Club Brugge, Utrecht ve Feyenoord gibi takımların formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcu, 57 kez Fas Milli Takımı'nda görev aldı.