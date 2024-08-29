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TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Fenerbahçe, Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat için 13 milyon Euro'ya kadar çıktı... İtalyanlar ise 15 milyon Euro istiyor. Makas artık çok daraldı... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Fenerbahçe'de orta saha transferi için sıcak saatler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Sarı-Lacivertliler uzun süredir görüştüğü Faslı orta saha Sofyan Amrabat için artık dakikaları saymaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Yıldız oyuncu ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, Fiorentina'yı da ikna etmek üzere...

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, İtalyan kulübüne son olarak 13 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.Fiorentina ise 15 milyon Euro'da diretiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Ancak, Fenerbahçe Yönetimi'nin fiyat artırımı sonrasında transfere onay vermesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için şimdiye kadar 38.6 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödendi.

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Fiorentina, 2020 yılında Verona'dan transfer ettiği Amrabat için 19.5 milyon Euro ödedi.

TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü

Manchester United, Club Brugge, Utrecht ve Feyenoord gibi takımların formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcu, 57 kez Fas Milli Takımı'nda görev aldı.

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