TRANSFER HABERLERİ | Amrabat'ta mutlu son yakın! Aradaki fark 2 milyon Euro'ya düştü
Fenerbahçe, Fiorentina'nın yıldızı Sofyan Amrabat için 13 milyon Euro'ya kadar çıktı... İtalyanlar ise 15 milyon Euro istiyor. Makas artık çok daraldı... (FB SPOR HABERİ)
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Sarı-Lacivertliler, yıldız oyuncuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, İtalyan kulübüne son olarak 13 milyon Euro teklif etti ve beklemeye geçti.Fiorentina ise 15 milyon Euro'da diretiyor.
Ancak, Fenerbahçe Yönetimi'nin fiyat artırımı sonrasında transfere onay vermesi bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu için şimdiye kadar 38.6 milyon Euro'luk bonservis ücreti ödendi.
Fiorentina, 2020 yılında Verona'dan transfer ettiği Amrabat için 19.5 milyon Euro ödedi.
Manchester United, Club Brugge, Utrecht ve Feyenoord gibi takımların formasını da giyen 28 yaşındaki futbolcu, 57 kez Fas Milli Takımı'nda görev aldı.
Sofyan Amrabat, güçlü fiziğinin yanı sıra top tekniğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
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