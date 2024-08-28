Amrabat yükleniyor

Mourinho'nun orta sahaya takviye istemesinin ardından dünya yıldızlarıyla irtibata geçen F.Bahçe'nin son kararı Amrabat oldu... Fiorentina'da kalmak istemeyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Faslı yıldız için İtalyan ekibinin kapısını çalan sarı lacivertliler, satın alma opsiyonuyla kiralama teklifinde bulundu. Geçen sezon Krunic'i de bu şekilde kadrosuna katan F.Bahçe, Fiorentina'nın yanıtını beklemeye geçti.

MOURİNHO İKNA ETTİ

Amrabat için 15 milyon euro bonservis beklentisi olan İtalyan ekibi, Fenerbahçe'nin 12 milyon euroluk opsiyonlu kiralama teklifini düşünüyor. Hafta sonuna kadar sarı-lacivertlilere yanıt verilecek. Manchester United'dan beklediği teklifi alamayan Amrabat'ın Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığı da öğrenildi. Transferin en geç hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.

MANU'DA KİRALIK OYNADI

Geçen sezon Manchester United'a 9 milyon euroluk bedelle kiralanan Sofyan Amrabat, pek bir varlık ortaya koyamamıştı. Bu nedenle Erik ten Hag tarafından yeni sezon için düşünülmedi. Faslı oyuncu, bu sezon ise Fiorentina'yla üç maça çıktı.

GALATASARAY DA İSTEDİ

F.Bahçe'nin resmi teklif yaptığı Sofyan Amrabat'ı Galatasaray da çok istedi. Özellikle geçen sezon Faslı oyuncuyu ikna etmek için çabalayan sarı-kırmızılılar, bu transferde başarısız oldu. F.Bahçe, Amrabat'ı kadrosuna katarsa, ezeli rakibine bir çalım daha atmış olacak.