TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...
Fenerbahçe sol bek transferi için adeta alarma geçti. Sarı lacivertlilerde Ben Chilwell, Archie Brown ve Guilherme Arana isimleri öne çıkarken, 2 Eylül’e kadar transferin bitmesi hesaplanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Özellikle Gent'ten 22 yaşındaki Brown, Jose Mourinho'nun beğendiği isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.
UEFA LİSTESİNE YAZILACAK
Son olarak Brezilyalı yıldız Guilherme Arana listede yer aldı. Atletico Mineiro'da oynayan 27 yaşındaki futbolcunun Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, 2 Eylül'e kadar sol bek transferini netleştirmeyi amaçlıyor.
Ferdi'nin ayrılması sonrası Jayden Oosterwolde dışında sol beke alternatif kalmadı.
Levent Mercan ise Jose Mourinho'nun ana planlarına dahil olamadı. Kısa sürede sol bek konusunun resmiyete döküleceği ifade edildi.
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