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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

Fenerbahçe sol bek transferi için adeta alarma geçti. Sarı lacivertlilerde Ben Chilwell, Archie Brown ve Guilherme Arana isimleri öne çıkarken, 2 Eylül’e kadar transferin bitmesi hesaplanıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

Fenerbahçe'de artık gözler sol bek transferine çevrildi. Ferdi Kadıoğlu'nun vedası sonrası kadroyu güçlendirme çalışmaları hızlandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

Sportif Direktör Mario Branco, Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda mesaisini artırdı, girişimlere başladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

Chelsea'den Ben Chilwell ön plana alındı. 27 yaşındaki sol bekin dışında Archie Brown ve Guilherme Arana da listeye dahil edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

Özellikle Gent'ten 22 yaşındaki Brown, Jose Mourinho'nun beğendiği isimlerden biri olarak dikkat çekiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

UEFA LİSTESİNE YAZILACAK

Son olarak Brezilyalı yıldız Guilherme Arana listede yer aldı. Atletico Mineiro'da oynayan 27 yaşındaki futbolcunun Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, 2 Eylül'e kadar sol bek transferini netleştirmeyi amaçlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

Ferdi'nin ayrılması sonrası Jayden Oosterwolde dışında sol beke alternatif kalmadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de sol bek alarmı! 2 Eylül'e kadar...

Levent Mercan ise Jose Mourinho'nun ana planlarına dahil olamadı. Kısa sürede sol bek konusunun resmiyete döküleceği ifade edildi.

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