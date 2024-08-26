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Boca’nın Medina inadı
Fenerbahçe'de Cristian Medina çalışmaları sürse de Boca Juniors'un inadı kırılmıyor. Arjantin basınında yer alan haberlerde, Fenerbahçe ve Fiorentina'nın Medina için resmi teklif yaptığı aktarıldı. Boca Juniors'un iki teklifi de geri çevirdiği kaydedildi. Boca'nın Arjantinli orta saha için 20 milyon eurodan kapıyı açtığı bildirildi.
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