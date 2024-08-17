TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

MERT KILIÇ

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir takım yaratmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Sarı-lacivertliler, geçen yıllarda olduğu gibi yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.