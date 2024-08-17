TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin iki sezon önce büyük umutlarla Cagliari'den transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'nun psikolojisinin bozuk olması nedeniyle takımla çalışmalara katılmadığı öne sürülmüştü. Ünlü gazeteci, sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu Brezilyalı futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Orta saha takviyesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Joao Pedro geliyor.
Kanarya, 2022/2023 sezonu başında Cagliari'den transfer edilen Fenerbahçe'ye gelmeden önce adı sık sık Galatasaray ile de anılan Brezilyalı futbolcudan istediği katkıyı alamadı.
Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren tecrübeli forvet, Brezilya ekibinde de kötü bir sezon geçirdi.
Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.
Takımla çalışmalara katılmayan 32 yaşındaki futbolcunun psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu ve Pedro'ya ulaşılamadığı iddia ediliyordu.
Fakat Brezilyalı hücum oyuncusuyla ilgili durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, oyuncuya transferi için izin verdi.
Diğer yandan ise 32 yaşındaki Brezilyalı ile sözleşme feshi görüşmeleri sürüyor.
SALERNITANA İLE GÖRÜŞÜYOR
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Joao Pedro'nun Salernitana ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.
Joao Pedro geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gremio ile 30 maçta forma giydi.
Brezilyalı forvet, 3 gollük bir performans sergiledi.
Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 3 milyon Euro.
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