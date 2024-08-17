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TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin iki sezon önce büyük umutlarla Cagliari'den transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Joao Pedro'nun psikolojisinin bozuk olması nedeniyle takımla çalışmalara katılmadığı öne sürülmüştü. Ünlü gazeteci, sarı-lacivertlilerin satış listesine koyduğu Brezilyalı futbolcuyla ilgili yaşanan gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 14:24
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edecek bir takım yaratmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Sarı-lacivertliler, geçen yıllarda olduğu gibi yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri olarak dikkatleri çekti.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Kanarya, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi yıldızlar dahil olmak üzere tam 6 isimle sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Orta saha takviyesi için arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılacak isimler de merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılacak isimlerin başındaysa Joao Pedro geliyor.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Kanarya, 2022/2023 sezonu başında Cagliari'den transfer edilen Fenerbahçe'ye gelmeden önce adı sık sık Galatasaray ile de anılan Brezilyalı futbolcudan istediği katkıyı alamadı.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık olarak geçiren tecrübeli forvet, Brezilya ekibinde de kötü bir sezon geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro, sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Takımla çalışmalara katılmayan 32 yaşındaki futbolcunun psikolojik olarak kötü bir durumda olduğu ve Pedro'ya ulaşılamadığı iddia ediliyordu.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Fakat Brezilyalı hücum oyuncusuyla ilgili durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe, oyuncuya transferi için izin verdi.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Diğer yandan ise 32 yaşındaki Brezilyalı ile sözleşme feshi görüşmeleri sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

SALERNITANA İLE GÖRÜŞÜYOR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Joao Pedro'nun Salernitana ile görüşmelerde bulunduğunu açıkladı.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Joao Pedro geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gremio ile 30 maçta forma giydi.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Brezilyalı forvet, 3 gollük bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Joao Pedro'dan Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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