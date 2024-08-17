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GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe'ye konuk olacak. Lille karşısındaki yenilgiyle Devler Ligi'ne veda eden sarı-lacivertliler, İzmir'den 3 puanla ayrılarak moral depolamak istiyor. Gürsel Aksel Stadı’nda Kadir Sağlam'ın düdük çalacağı maç ile ilgili yayın bilgileri merak ediliyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2024 Cumartesi 20:53
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GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE | Göztepe - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Göztepe - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, İzmir takımı Göztepe'nin konuğu olacak. Şampiyonluğa odaklanan sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde Lille' elenerek Avrupa Ligi'ne geçiş yaptı. Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho'nun öğrencileri,Göztepe deplasmanında 3 puan alarak moral bulmayı hedefliyor. Kadir Sağlam'ın yöteceği maçın detayları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki Göztepe - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe - Fenerbahçe maçı 17 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GÖZTEPE - FENERBAHÇE MAÇI 11'LERİ:

Göztepe: Arda, Heliton, Kubilay, Dennis, Miroshi, Doğan, Koray, Nielsen, Djalma, Romulo, Isaac

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Szymanski, Tadic, Maximin, En-Nesyri, Dzeko

6'DA 1 GALİBİYET

Göztepe, Fenerbahçe ile İzmir'de oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kaybetti. Alsancak Stadı, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı ve Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakaların 4'ü berabere biterken, iki takım da 1'er kez kazanma mutluluğu yaşadı.

STOILOV ESKİ TAKIMINA KARŞI

Göztepe'nin Bulgar hocası Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de top koşturdu. Stoilov, 1992-1993 sezonunda sarı-lacivertli formayı giydi. O dönem orta sahada görev yapan Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'de özel maçlar da dahil 13 kez sahaya çıktı. Stoilov, kısa süre oynamasına rağmen Fenerbahçe formasıyla 5 gol attı.

GÖZ GÖZ'DE TANIDIK İSİMLER

Göztepe'de formasını terleten oyunculardan İsmail Köybaşı, Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız da bir dönem Fenerbahçe forması giydi. 3 oyuncu

bugün sarı-kırmızılı takımda görev almaları halinde eski takımları Fenerbahçe'ye karşı görev yapacak.

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