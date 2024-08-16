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Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, Göztepe deplasmanına gidecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2024 Cuma 11:28
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Fenerbahçe Süper Lig'de Göztepe'ye konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe'ye konuk olacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 17 Ağustos 2024 Cumartesi saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Sarı-lacivertli takım, ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Göztepe ise Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Fenerbahçe'de sakatlığı süren Brezilyalı futbolcu Fred ile geride kalan sezondan kart cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

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