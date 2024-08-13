Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi sonrası orta saha bölgesine takviye yapmak için kolları sıvamıştı. Listesindeki oyuncularla görüşmelerini sürdüren Kanarya, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin, Galatasaray'ın eski yıldızı için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 14:36
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, rakibini tek golle geçerek sezona 3 puanla başladı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakaya baskılı başlayan sarı-lacivertliler, oyunun sık sık durmasıyla pozisyon üretmekte zorlandı. Aradığı golü 34. dakikada Edin Dzeko ile bularak öne geçen Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

İkinci yarıda pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, topun hakimiyetini ise bırakmadı. Rakibinin kalesinde ciddi fırsat yaratmasına müsaade etmeyen sarı-lacivertliler, skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

DZEKO LİGE DE AÇILIŞI YAPTI

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, ligde de takımının ilk golünü atan isim oldu.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Sarı-lacivertlilerin, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano'ya karşı oynadığı sezonun ilk resmi maçında 3 golle yıldızlaşan ve takımının yeni sezonda ilk golüne imza atan 38 yaşındaki oyuncu, rövanşta da takımına beraberlik golünü getirmeyi başarmıştı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Lugano karşısında toplamda 4 gol atmayı başaran Dzeko, Adana Demirspor müsabakasında da 34. dakikada takımını öne geçiren gole imza attı ve ligde de takımı adına açılışı yaptı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

SAINT-MAXIMIN ASİSTLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, sezona hızlı başladı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Sarı-lacivertlilerin transferi için yoğun çaba harcadığı ve büyük beklentiyle takıma katılan 27 yaşındaki oyuncu, ilk lig maçında performansıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Fransız futbolcu, Dzeko'nun attığı ilk golde şık bir pasla takım arkadaşını golle buluşturmayı bildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

MOURINHO'DAN 3 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 76. dakikada 3 değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Portekizli teknik adam, 75 dakika ilk 11'ine müdahale etmezken 76. dakikada 3 oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahale etti.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Mourinho, söz konusu dakikada Osayi-Samuel-Mert Müldür, Edin Dzeko-En-Nesyri ve Saint-Maximin-Bartuğ Elmaz değişikliklerini yaptı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

FERDİ ALKIŞLARLA KENARA GELDİ

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, alkışlarla oyundan çıktı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Transferi gündemde olan sol bek oyuncusu, müsabakanın 88. dakikasında yerini Çağlar Söyüncü'ye bıraktığı sırada taraftarlar tarafından uzun süre alkışlandı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

MOURINHO İLK LİG MAÇINDA KART GÖRDÜ

Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, ligdeki ilk maçında kart gördü.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Deneyimli teknik adam, müsabakanın 90+3. dakikasında hakeme itiraz nedeniyle sarı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

TRANSFERDE FLAŞ GELİŞME!

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Sarı lacivertliler, orta saha bölgesine takviye yapmak için çalışmalarına devam ediyordu.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Bu doğrultuda Kanarya'nın transfer gündemine dair önemli bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

İşte o isim ve transferin ayrıntıları...

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

F.BAHÇE'DEN LEMINA BOMBASI!

Orta saha transferi için gaza basan Fenerbahçe'nin, Wolverhampton'da forma giyen Mario Lemina'yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Sarı lacivertlilerin, İngiliz ekibiyle 1 yıllı sözleşmesi kalan 30 yaşındaki futbolcuyu makul bir bonservis ücretiyle transfer etmeyi hedeflediği iddia edildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Gabonlu oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

A Spor'da yer alan habere göre, transferdeki tek engelin Wolverhampton'ın istediği yüksek bonservis ücreti olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Ancak yönetimin, sıkı pazarlıkla Lemina için istenen rakamları düşürmeyi planladığı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin tek hedefinin kısa süre içinde Lemina transferini bitirerek yıldız isimle sözleşme imzalamak olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Lemina geçtiğimiz sezon Wolverhampton'da toplam 39 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol ve 1 asistle oynadı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

1.84 boyundaki ismin güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giyen Lemina, sakatlıklar sebebiyle istenen katkıyı sağlayamamıştı.

Fenerbahçe'den bomba transfer! Eski Galatasaraylı imzayı atıyor

Lemina kariyerinde ise Southampton, Lorient, Marsilya, Nice, Juventus ve Fulham gibi takımlarda da ter dökmüştü.

G.Saray'dan tarihi çalım!
G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor
DİĞER
Alan Oktay Kaynarca’nın sunumuyla 14 Ağustos Perşembe akşamı yeni bölümüyle atv’de!
Eskişehir'de dehşet: Maske ve çelik yelekle sokağa çıktı önüne geleni bıçakladı | Arda Küçükyetim tutuklandı! YouTube kanalı ortaya çıktı! Yorumlar kan dondurdu
G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı!
Fofana ada devine gitmek istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı 15:42
G.Saray'dan tarihi çalım! G.Saray'dan tarihi çalım! 15:34
Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! G.Saray... Rabiot'un menajerinden transfer açıklaması! G.Saray... 15:33
Fenerbahçe - Lille maçı muhtemel 11'ler! Fenerbahçe - Lille maçı muhtemel 11'ler! 14:52
Wan Bissaka'nın yeni adresi belli oldu! Wan Bissaka'nın yeni adresi belli oldu! 14:42
Real Madrid - Atalanta maçı saat kaçta? Real Madrid - Atalanta maçı saat kaçta? 14:38
Daha Eski
F.Bahçe'den bomba transfer! F.Bahçe'den bomba transfer! 14:36
Lille'den maç öncesi paylaşımı! Lille'den maç öncesi paylaşımı! 14:31
Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? Al Taawon - Al Nassr maçı ne zaman? 14:25
Fırtına'nın R. Wien programı belli oldu Fırtına'nın R. Wien programı belli oldu 14:23
Fenerbahçe'de 2 yıllık imza resmen açıklandı! Fenerbahçe'de 2 yıllık imza resmen açıklandı! 14:01
G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı! G.Saray'dan Inter'e transfer çalımı! 13:23