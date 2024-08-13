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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic: Şanssız bir penaltı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Lille ile 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Sarı lacivertlilerin yıldızı Dusan Tadic karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 23:16
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic: Şanssız bir penaltı!

Fenerbahçe,Lille ile 1-1 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turunda veda etti. Sarı lacivertlilerin yıldız oyuncusu Dusan Tadic rakibin penaltısının şanssız olduğunu söyledi.

Dusan Tadic: "Bana göre ilk maça bakınca, son yediğimiz golü yememeliydik. Kendi taraftarlarımız önünde galip gelirsek tur atlayan biz olacaktık; berabere bitseydi ilk maç... Belirleyici anlar vardı. Şanssız bir penaltı oldu. Bu maçın pozitif ve negatif tarafları var. Negatif tarafları düzeltip yola devam edeceğiz. Şampiyonlar Ligi büyük bir prestij olacak. Avrupa Ligi de çok önemli, orada da güçlü takımlar var. En sonuna kadar orada ilerlemek isteyeceğiz."

"F.BAHÇE HER ŞEYİN ÜZERİNDE"

"Fenerbahçe'nin askerleriyiz. Hocamız ne isterse onu yapmaya çalışırız. Çünkü Fenerbahçe her şeyin üzerinde. Bizim de hocanın isteklerine yanıt vermemiz gerekiyor. Benim hangi pozisyonda oynadığım önemli değil, nerede istiyorsa oynarım. Futbolcular olarak Fenerbahçe için fedakarlık yapmalıyız. Oyuncu da başka pozisyonlarda oynamak için esnek olabilmeli. Biz de hocamızın isteklerini yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz."

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