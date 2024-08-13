FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."

KARİYERİMDE BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM"

Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Burada çok büyük bir baskı var ve taraftarlar tamamen kulübün arkasında. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir atmosfer görmemiştim, gerçekten inanılmaz." ifadelerini kullandı.