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FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."

Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu transfer sürecini anlatırken Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 17:49
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Allan Saint-Maximin, L'Equipe'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."

Fransız basınına konuşan oyuncu transfer sürecini ve Fenerbahçe taraftarı hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."

KARİYERİMDE BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM"
Fenerbahçe taraftarı hakkında konuşan yıldız oyuncu, "Burada çok büyük bir baskı var ve taraftarlar tamamen kulübün arkasında. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir atmosfer görmemiştim, gerçekten inanılmaz." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."

"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"
"Adana Demirspor maçının ardından Süper Lig'in yüksek standardı beni çok şaşırttı. Ancak tabii ki en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek."

FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."

"MOURINHO GELMEMDE BÜYÜK ROL OYNADI"

"Jose Mourinho gibi bir teknik direktör sizi arayıp önceliğinin siz olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi göstermeniz için sizi mümkün olan en iyi forma sokacağını söylediğinde, hayır demek çok zor. Her gün onun kişiliğine hayran kalıyorum ve buraya gelmemde gerçekten belirleyici bir rol oynadı."

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