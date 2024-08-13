FENERBAHÇE HABERLERİ - Allan Saint-Maximin'den transfer itirafı! "Mourinho sizi aradığında..."
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin Fransız basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu transfer sürecini anlatırken Jose Mourinho hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
KARİYERİMDE BÖYLE BİR ATMOSFER GÖRMEDİM"
"BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"
"Adana Demirspor maçının ardından Süper Lig'in yüksek standardı beni çok şaşırttı. Ancak tabii ki en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmek."
"MOURINHO GELMEMDE BÜYÜK ROL OYNADI"
"Jose Mourinho gibi bir teknik direktör sizi arayıp önceliğinin siz olduğunuzu ve neler yapabileceğinizi göstermeniz için sizi mümkün olan en iyi forma sokacağını söylediğinde, hayır demek çok zor. Her gün onun kişiliğine hayran kalıyorum ve buraya gelmemde gerçekten belirleyici bir rol oynadı."
DİĞER