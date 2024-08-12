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TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Arabistan'dan ayrılma kararı alan Anderson Talisca'nın peşine düşmüştü. Brezilyalı yıldızı 3 büyükler arasından ikna eden takım ise belli oldu. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 16:27
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TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al-Nassr'da oynayan Anderson Talisca için flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Özellikle Süper Lig'in dev takımları, dünya yıldızı futbolcular için girişimlerini sıklaştırdı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Uzun süredir gündemde olan ancak bir türlü transferi gerçekleşmeyen Anderson Talisca için beklenen haber geldi.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri, bir süredir bu transferde yarış halindeydi.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

A Haber'de yer alan habere göre, Anderson Talisca'yı ikna eden ekip ise belli oldu.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Suudi Arabistan basınında çıkan haberde; Talisca'nın da yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti

Öte yandan 13 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain ve Al Shabab'ın da ilgisi vardı.

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