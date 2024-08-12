TRANSFER HABERİ: Anderson Talisca yeniden Türkiye'ye dönüyor! Süper Lig devi ikna etti
Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, Arabistan'dan ayrılma kararı alan Anderson Talisca'nın peşine düşmüştü. Brezilyalı yıldızı 3 büyükler arasından ikna eden takım ise belli oldu. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika spor haberleri (BJK FB GS spor haberi)
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Ligimizde daha önce Beşiktaş forması giyen ve taraftarların gönlünde taht kuran 30 yaşındaki golcü, Türkiye'ye geri dönüyor.
Sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da geçiren Anderson Talisca, takıma veda ediyor. Suudi kulübü, yeni dünya yıldızı oyunculara yer açmak adına Anderson Talisca için gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı.
Bu gelişmenin ardından Süper Lig devleri, bir süredir bu transferde yarış halindeydi.
Ligimizin 3 büyük devi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yıldız futbolcuyu gündeminde tutuyordu.
A Haber'de yer alan habere göre, Anderson Talisca'yı ikna eden ekip ise belli oldu.
Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan Fenerbahçe, yıldızlarla dolu olan takıma bir yenisini daha ekliyor.
Sarı lacivertliler, Anderson Talisca transferi için 4 koldan harekete geçti.
Suudi Arabistan basınında çıkan haberde; Talisca'nın da yeniden Türkiye'ye dönmek istediği belirtildi.
Öte yandan 13 milyon Euro piyasa değeri bulunan futbolcuya Al Ain ve Al Shabab'ın da ilgisi vardı.
Al-Nassr kariyerinde toplam 85 maça çıkan Talisca, 68 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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