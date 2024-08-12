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Eski Fenerbahçeli Moussa Sow o takımın sportif direktörü oluyor

Fenerbahçe taraftarının bir zamanlar çok sevdiği Sow imzayı attı. Hangi Balkan takımının yeni sportif direktörü oluyor? İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 09:50
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Eski Fenerbahçeli Moussa Sow o takımın sportif direktörü oluyor

Süper Lig'de birçok kulüpte forma giyen ve bir zamanlar Fenerbahçeli taraftarların çok sevdiği isimlerden birisi olan Moussa Sow, en son Ümraniyespor'da forma giydikten sonra herhangi bir takımla anlaşmamıştı.

K. Makedonya ekiplerinden biri olan Gostivar ile anlaşan 38 yaşındaki oyuncu, takımın yeni sportif direktörü oldu.

Kulüp şu açıklama ile Sow'a hoşgeldin dedi:

"Moussa Sow'un kulüp yönetimimize katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. O, Fenerbahçe ve Lille LOSC efsanesi, iki kez şampiyon, Türkiye Süper Ligi ve Fransız Ligue 1'in gol kralı. Yolculuğumuza katılma kararı nedeniyle kendisini içtenlikle karşılıyoruz."

Gostivar'da ayrıca Alper Potuk, Nabil Dirar ve Erten Ersu da forma giyiyor.

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