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Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Sarı lacivertliler mücadeleyi 1-0 kazandı ve sezona 3 puan ile başladı. Fotomaç Gazetesi yazarları da karşılaşmayı çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 08:51 Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 08:52
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Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

GÜRCAN BİLGİÇ - KARMAŞAYLA KARIŞIK

Tam bir Kadıköy takımı gibi başladı oyuna Fenerbahçe… Önde baskı ile rakibi kendi birinci bölgesine sıkıştırdılar ve kaleyi – kaleciyi görecek pozisyonların peşine düştüler. Ferdi'nin temposu, İsmail'in agresifliği ile kazandıkları toplarla rakip kaleye de çabuk gitmeye başladılar. Maximin sanki serbest oyuncu gibiydi. Adana Demirspor Tadic ve İrfan Can Kahveci'nin başına nöbetçileri dikmiş, sağ kanadı kilitlemişti. Bu noktada "heyecanlar" devreye girdi. Maxi kendi şovunun peşinde, her fırsatı çalıma dönüştürme sevdasında kaldı. Ferdi ile senkron tutmadı. Buna rağmen Dzeko golünün asisti, kalabalık arasından geldi.

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Szymanski'nin "6-8" arasında oynaması mantıklı, verimi de fena değil. Ancak hücumu olgunlaştırma aşamasında ciddi eksiklik oldu. Fenerbahçe rakip ceza alanına yaklaştığında ciddi bir karmaşa, "bilememezlik" yaşanıyor. Sadece duran topların bir aklı var. Sonrası topa ayağını değenin aklı ile sınırlı. Mourinho imzasını şu ana kadar sadece takım disiplininde gördük.

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Ve beklenen; Mourinho "Türk Hakemleri" ile tanıştı. Yerden kalkmayan, vakit geçiren, ağır davranan bir takıma izin verip, topu çabuk kullanmaya çalışan Fenerbahçe için taç atışı tekrarlatan bir pozisyon cahili. Neye faul çalacağından – çalmayacağından habersiz. Özel biri Bitigen'den kurtuldu ama daha HUM var. Esas sürprize hazırlı olsun.

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

15 yaşında gencecik bir çocuğu kalesine koyan Adana Demirspor'un üç net pozisyonu olduğunun da altını çizelim. Sahaya doğru yayılıp, ayağa pası da yüksek yüzde ile yapıyorlar. Ligin yine can yakan takımı olurlar.

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

EMRE BOL - MOURINHO'YU ÇILDIRTTILAR!

Hakemler daha ilk lig maçında Mourinho'yu çıldırtmayı başardılar! Maçın hakemi Atilla Karaoğlan verdiği- vermediği kartlarla, saçma sapan çaldığı düdüklerle Mourinho'ya bu sezon işinin ne kadar zor olduğunu gösterdi. Allah hepimize sabır versin!

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Transfer tahtası kapalı olan Adana Demirspor hakikaten çok zayıflamış. Başkan Murat Sancak eminim çözüm bulacaktır. Sezonu erken açan Fenerbahçe'de bazı oyuncular hala sezonu açmamış!

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Kruniç sevdasından vazgeçen Mourinho o bölgede Szymanski önünde de Tadiç'i kullandı. Fakat özellikle Tadiç kanatlarda sergilediği performansın yarısını bile sergileyemedi. Geçen sene kanatta harika oynayan İrfancan da sahanın kötülerindendi. Ferdi'nin ise kafası transferde. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda takımdan ayrılacak. Duyduğumuz rakamlar doğruysa zaten satılmaması imkansız gibi. Ama bu transferin Fenerbahçe'ye kan kaybettireceği muhakkak. Adana ekibinin kalesinde 15 yaşında gencecik bir çocuk var. Üzerine gelen topları bile sektiriyor.

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Bu tecrübesiz kaleciye sürekli şut denenmesi gerekirken anlayamadığım şekilde hiç bu yola başvurmadılar. Maçın tek heyecan verici adamı Maximin'di. Biraz daha alışırsa özel seyircisi olacağına eminim. Özellikle dar alanda o kadar kolay adam eksiltiyor ki bir dakikadan sonra ADS'li oyuncular 2'li 3'lü basmaya başladı.

Spor yazarları Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını değerlendirdi!

Fenerbahçeli oyuncular duran topları özellikle kornerleri çok tuhaf kullandılar. Belliki çalışılmış bir şey var ama ben anlayamadım. Çünkü bir türlü beceremediler! Öyle ya da böyle ilk maçlar önemlidir. Zamanla Mourinho'nun tadilatlarını daha iyi göreceğiz.

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