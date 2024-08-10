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FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | FB - ADS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile ligin ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, şampiyonluk koduyla start alacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşmanın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 13:46
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FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | FB - ADS maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Fenerbahçe, ilk maçında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezonun ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 eksikle oynayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Yılmaz, Gravillon, Semih, Manev, Yusuf, Maestro,Michut, Mohammadi, Nourani, Ali Yavuz, Nongoh

MOURINHO İLE START VERİLDİ

Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını

Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

KANARYA 3 EKSİK

Kanarya, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano maçında sakatlanan Fred de bugün takımını yalnız bırakacak.

MAXIMIN İLK 11'DE

Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularından mutlak galibiyet isterken, sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunun da altını çizdi. Portekizli çalıştırıcının, "Sezona iyi başlamak, galibiyetle başlamak her zaman moral motivasyonu yükseltir" dediği öğrenildi. 5 yeni ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Lille ile oynanan ilk karşılaşmada olduğu gibi yeni transferlerden Saint-Maximin'i ilk 11'de görevlendireceği belirtildi.

KADIKÖY'DE 21. RANDEVU

F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.

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