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Emma nikah tazeledi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot Emma Meesseman ile sözleşme uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Emma, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta 16,9 sayı, 8 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynadı.
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