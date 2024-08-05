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Emma nikah tazeledi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot Emma Meesseman ile sözleşme uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Emma, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta 16,9 sayı, 8 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynadı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Emma nikah tazeledi
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot Emma Meesseman ile sözleşme uzattı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Emma, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 25 maçta 16,9 sayı, 8 ribaunt ve 5,1 asist ortalamasıyla oynadı.
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