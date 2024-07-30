Kadıköy'de tur vakti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında bugün Lugano'yu konuk ediyor. Deplasmandaki maçı 4-3 kazanarak tur kapısını aralayan sarı-lacivertliler, bu karşılaşmadan da iyi bir skorla ayrılmayı planlıyor. Saat 20.00'de Kadıköy'de başlayacak olan mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Robert Jones yönetecek. Josen'in yardımcılıklarını ise aynı ülkeden Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Her türlü galibiyetin yanı sıra beraberlik bile Fenerbahçe'yi üst tura taşımaya yetecek. Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek. Sarı-lacivertliler, bu sezon ilk kez bir resmi maçta taraftarının önüne çıkacak ve tek hedef sahadan güzel bir skorla ayrılmak. Teknik direktör Jose Mourinho da bu mücadele öncesinde öğrencilerine zafer emrini verdi. Kadıköy, bayram yerine dönecek.

LUGANO 2'DE 2 İLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'ndaki rakibi Lugano, İsviçre Ligi'ne 2'de 2 yaparak başladı. Sezonun ilk maçında konuk ettiği Grasshopper'i 2-1 mağlup eden Lugano, geçtiğimiz cumartesi günü de deplasmanda Basel'i 2-1'le geçti.

TURU GEÇERSE RAKİP LILLE

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak. Organizasyonda 3. eleme turu ilk maçları, 6-7 Ağustos, rövanşlar ise 13 Ağustos tarihinde oynanacak

AVRUPA KUPALARINDA 272. MAÇA ÇIKIYOR

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 271 kez boy gösterdi. Bu süreçte 108 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda kanarya, rakip fileleri 370 kez havalandırırken, kalesinde ise 387 gol gördü.

ELEMELERDE 36'NCI KEZ

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 35 kez eleme maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 13 galibiyet alan Fenerbahçe, 11 beraberlik ve 10 da mağlubiyet yaşadı. 52 gol atan sarı-lacivertliler, ağlarında ise 42 gole engel olamadı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Lugano karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanın ana bölümünde karşılaşmanın taktik çalışması yapıldı. Jose'nin taktik çalışmada oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu da belirtildi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Fenerbahçe: LIVAKOVIC, OSAYI, ÇAĞLAR, DJIKU, FERDİ, İSMAİL, FRED, TADIC, SZYMANSKI, KENT, DZEKO

Lugano: SAIPI, BRAULT, PAPADOPOULOS, AHJDARI, MARWUES, MAHMOUD, GRGIC, MAHOU, SANTOS, ALISEDA, PRZYBYLKO