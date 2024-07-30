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İlk maçım gibi

Mourinho “Avrupa sahnesinde çok maçım var ama ilk maçımmış gibi heyecanlıyım” dedi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 06:50
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İlk maçım gibi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lugano maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı. Mou, "Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa sahnesinde bir çok maçım var ama ben yarınki maç için ilk maçımmış gibi heyecanlıyım" derken transfer dönemiyle ilgili ise "Yaptığımız işlerden çok mutluyum. Çok iyi bir iş çıkardık. Bazı transferler gecikti diye söylenebilirdim ama bunlar gayet normal. Göndermek zorunda olduğumuz oyuncular için üzgünüm ama daha dar ve herkesin motive olduğu bir takım istiyorum" dedi. Taraftara da mesaj gönderen Portekizli hoca, "Fenerbahçe taraftarının çok özel bir atmosfer yarattığını duymuştum. Bu doğru mu, değil mi yarın görmek istiyorum" dedi.
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