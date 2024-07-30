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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçta beraberlik ya da galibiyet alması halinde bir üst tura yükselen taraf olacak. Mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2024 Salı 07:43
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 kazandığı maçın rövanşında İsviçre ekibi Lugano'yu ağırlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Sarı-lacivertliler, her türlü galibiyet ve beraberlikte adını bir üst tura yazdıracak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Tek farklı mağlubiyet halinde uzatmalara gidecek müsabakada, 2 ve daha farklı yenilgi halinde ise turu Lugano geçecek.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Portekizli çalıştırıcı, uzaktan etkili şutlar çeken Sebastian Szymanski'den yine kaleyi görünce şut atmasını istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Hazırlık maçlarında bu şekilde goller bulan Polonyalı yıldız oyuncu, İsviçre'deki ilk mücadelede de uzaktan kaleyi yoklamış ancak direğe takılmıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999'de Polonya'nın Biala Podlaska kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Legia Varşova'nın altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Legia'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Szymanski, 2016 yazında A takıma yükseldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

3 yıl burada top koşturan Polonyalı yıldız, 2019 yazında Dinamo Moskova'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

2022-2023 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

Fenerbahçe 2023 yazında ise 9.75 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...

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