FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan Szymanski'ye özel görev! Lugano'yu böyle devirecek
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe sahasında Lugano ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçta beraberlik ya da galibiyet alması halinde bir üst tura yükselen taraf olacak. Mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verdi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, Sebastian Szymanski'ye özel bir görev verdi.
Portekizli çalıştırıcı, uzaktan etkili şutlar çeken Sebastian Szymanski'den yine kaleyi görünce şut atmasını istedi.
Hazırlık maçlarında bu şekilde goller bulan Polonyalı yıldız oyuncu, İsviçre'deki ilk mücadelede de uzaktan kaleyi yoklamış ancak direğe takılmıştı.
SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?
Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999'de Polonya'nın Biala Podlaska kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin takımlarından Legia Varşova'nın altyapısında başladı.
Legia'nın tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen Szymanski, 2016 yazında A takıma yükseldi.
3 yıl burada top koşturan Polonyalı yıldız, 2019 yazında Dinamo Moskova'ya 5.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
2022-2023 sezonunu Feyenoord'da kiralık olarak geçirdi.
Fenerbahçe 2023 yazında ise 9.75 milyon Euro'ya oyuncunun bonservisini aldı.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 19 milyon Euro...
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