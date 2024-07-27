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Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Youssef En-Nesyri takviyesiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, Faslı golcünün ardından bir transferi daha bitiriyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 15:55
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MERT KILIÇ
Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Takımı dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertliler, transferde gaza bastı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe şu ana kadar tam 6 transfer açıkladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

İlk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

İkinci transferini de savunma hattına yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Kanarya, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Sol bek ve stoper takviyeleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı transferleri de tek tek açıkladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

İki kanat transferi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Fransız yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki Oğuz Aydın'la ise 4 yıllık mukavele yaptı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Kanarya, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyle Youssef En-Nesyri oldu.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Sarı-lacivertliler, transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer etti.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Kanarya, 27 yaşındaki forvetle de 5 yıllık mukavele imzaladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Son olarak Youssef En-Nesyri transferini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe, bir ismi daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

WESLEY TEIXEIRA FENERBAHÇE'YE

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Os Donos da Bola adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada Corinthians forması giyen Wesley Teixeira'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Brezilya ekibinde geçtiğimiz haftalarda takımın başına getirilen teknik direktör Ramon Diaz'ın gelişi sonrası forma şansı bulmakta zorlanacağı ve takımdan gönderileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu

Wesley Teixeira geçtiğimiz sezon Corinthians formasıyla 40 maça çıktı.

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