Fenerbahçe'den bir imza daha! Transferi böyle duyurdu
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Youssef En-Nesyri takviyesiyle büyük yankı uyandıran Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda girişimlerini sürdüren sarı-lacivertliler, Faslı golcünün ardından bir transferi daha bitiriyor. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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İlk takviyesini sol bek bölgesine gerçekleştiren sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Kanarya, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
İkinci transferini de savunma hattına yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, milli oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, Çağlar Söyüncü transferi için Atletico Madrid'e 8.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini 4 yıl içinde 8 taksitle ödeyecek.
Sol bek ve stoper takviyeleriyle savunma hattını güçlendiren Fenerbahçe, hücum hattına yaptığı transferleri de tek tek açıkladı.
İki kanat transferi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.
Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, Al-Ahli'den kiraladığı Fransız yıldızla 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki Oğuz Aydın'la ise 4 yıllık mukavele yaptı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Fenerbahçe, kanat bölgesini olduğu gibi forvet bölgesini de iki transferle güçlendirdi.
Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun'u renklerine bağladı.
Kanarya, milli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferiyle Youssef En-Nesyri oldu.
Sarı-lacivertliler, transferi için büyük uğraş verdiği Faslı golcüyü 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Sevilla'dan transfer etti.
Kanarya, 27 yaşındaki forvetle de 5 yıllık mukavele imzaladı.
Son olarak Youssef En-Nesyri transferini resmiyete kavuşturan Fenerbahçe, bir ismi daha takıma kazandırmaya hazırlanıyor.
WESLEY TEIXEIRA FENERBAHÇE'YE
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola, Os Donos da Bola adlı YouTube kanalında yaptığı açıklamada Corinthians forması giyen Wesley Teixeira'nın Fenerbahçe'ye transfer olacağını açıkladı.
Brezilya ekibinde geçtiğimiz haftalarda takımın başına getirilen teknik direktör Ramon Diaz'ın gelişi sonrası forma şansı bulmakta zorlanacağı ve takımdan gönderileceği belirtildi.
Wesley Teixeira geçtiğimiz sezon Corinthians formasıyla 40 maça çıktı.
Brezilyalı kanat oyuncusu, 5 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
19 yaşındaki oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Wesley'in güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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