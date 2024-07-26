Fenerbahçe, yeni golcüsü Youssef En-Nesyri için dün imza töreni düzenledi. 5 yıllık sözleşmeye imza atan Faslı yıldız, duygularını şu sözlerle ifade etti: "Burada olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe, harika bir takım gerçekten ve uzun zamandır takip ediyordum. Mario ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Bana güvendikleri için hocamıza da teşekkür ediyorum. Aynı zamanda menajerime ve aileme de teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde bana çok yardımcı oldular.

RAKİP GOLCÜLERLE İLGİLENMİYORUM

Umarım her şey yolunda gider. Ben sahada elimden geleni vereceğim. Umarım taraftarlarımızı mutlu ederiz. Pek çok takım vardı benle ilgilenen. Vermiş olduğum karardan dolayı çok mutlu ve rahatım. Süreç biraz uzadı çünkü kulüpler görüşüyordu. Her şeyimi vereceğim, çok çalışacağım istediklerimi gerçekleştirebilmek için. Ben açıkçası rakip forvetlere bakmıyorum. Neler yapabileceğimi çok iyi biliyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim. Şahsi hedeflerden ziyade benim hedefim takımımla kupalar kazanmak."

2 SENEDİR TAKİP EDİYORDUM

En-Nesyri: "İki sene önce Fenerbahçe'ye karşı oynadım. İki senedir Fenerbahçe'yi takip ediyorum. Taraftarların desteği ilgimi çekmişti. Atmosferi sevmiştim. Onları mutlu etmek istiyorum."

İLK KEZ İSPANYA DIŞINDAYIM

Youssef En-Nesyri: "İspanya dışındaki ilk senem olacak ancak oyuncular her gittiği yere alışmalı, futbol böyle. Yapmanız gereken şey işinizi yapmak. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Fenerbahçe'ye gelmeden önce bazı oyuncularla konuştum. Her zaman kazanmak istediğinden bahsettiler."

EN İYİSİNİ YAPACAĞIM

Fenerbahçe forması için terinin son damlasına kadar savaşacağının altını çizen 27 yaşındaki oyuncu, "Fenerbahçe'de olmaktan mutlu olmasaydım, gelmezdim. Her gün saha içerisinde en iyisini yapacağım" ifadesini kullandı.

REKABETE HAZIRIM

Takımda önemli golcüler olduğunun altını çizen En-Nesyri, "Oyuncular arasında bir rekabet olacak ama büyük takımlarda bu olur. Son karar hocamızındır. Hiçbir zaman hücum bölgesindeki arkadaşlarımla sorun yaşamadım. Ben veya başkası olması önemli değil, önemli olan takımın kazanması" dedi.

GEÇEN SEZON 20 GOL ATTI

Faslı santrfor, geride kalan sezonda Sevilla'yla tüm kulvarlarda toplaüm 41 maça çıktı. 27 yaşındaki yıldız, 20 gol attı, 3 asist yaptı.

NİCE ŞAMPİYONLUKLARA

Sarı-lacivertliler, Nesyri transferi sonrasında sosyal medya hesabından, "Youssef En-Nesyri'ye 'Dünyanın En Büyük Spor Kulübü Fenerbahçemize hoş geldin' diyor, armamızın ışığında nice şampiyonluklar diliyoruz" mesajını paylaştı.

JARDEL'İ GERİDE BIRAKTI

Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. İspanyol ekibine bu para 4 yılda 8 eşit taksitler halinde verilecek. Nesyri, bu bonservis bedeliyle Mario Jardel'e ait olan rekoru geçti ve Türk futbol tarihinde en çok bonservis bedeli ödenen oyuncu oldu.

SEVILLA SENİN EVİN

İspanyol ekibi Sevilla, Fenerbahçe'nin En-Nesyri'yi açıklamasının ardından sosyal medyadan eski golcüsü için bir veda paylaşımı yaptı ve "Sevilla her zaman senin evin olacak Youssef... Baştan sona bağlılığın için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.

TRANSERİN %95'İ BİTTİ

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, "Böyle bir golcüyü bu tarihte getirmek çok önemli. Transferlerin %95'ini tamamladık. Bu çok iyi bir şey. Youssef transferi için yönetime teşekkür ederim. Jose Mourinho'nun ana opsiyonlarından biriydi. Aslında hepimizin ortak hedefiydi. Burada olduğu için çok mutluyum" dedi.

MILAN 30 VERDİ BİZ ALDIK

Acun Ilıcalı, En-Nesyri, transferi için şunları söyledi: "En-Nesyri için bizim basınımızda başka takımlarla temasta olduğu ve kafasının karışık olduğu haberleri çıktı. 4 hafta önce ilk görüşmede Youssef, bize karşı sıcaklığını hissettirdi. Çabuk bir şekilde anlaştık. 40 milyon euroluk teklif almış oyuncu. Geçen sene Milan 30 milyon euro vermiş. Sevilla ile uzun görüşmeler yaptık. Jose Mourinho'nun bir numarasıydı, getirmek için inat ettik."