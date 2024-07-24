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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Fenerbahçe ve EURO 2024'te gösterdiği performanslar Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için flaş gelişme yaşanıyor. Sportif direktör Mario Branco, Ferdi için gelen telefonlara çıkmıyor. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

F.Bahçe'nin milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, Euro 2024'te ortaya koyduğu başarılı futbolla adından söz ettirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Sarı-Lacivertliler'in yıldızı turnuvadan sonra değerine değer kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

İtalyan, İspanyol ve İngiliz kulüplerinin radarında olan başarılı futbolcu için 18 milyon Euro civarında teklifler geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Sarı-Lacivertli yönetimin bu transferden beklentisi ise yaklaşık 35 milyon Euro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Bu rakamdan aşağıya oyuncusunu satmak istemeyen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco, gelen tekliflerle ilgilenmemeye başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Takvim'in haberine göre Branco'nun, tekliflerin düşük olması nedeniyle telefonlara çıkmadığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Branco, rakamın artması durumunda tekliflerle ilgileneceğini karşı tarafa söylüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Ferdi'nin takımın en önemli parçalardan biri olduğunu sürekli söylediği ve yıldız futbolcunun satılmasına karşı olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...

Transfermarkt değeri 30 milyon Euro olan başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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