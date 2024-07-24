TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den Ferdi kararı! Gelen tekliflere...
Fenerbahçe ve EURO 2024'te gösterdiği performanslar Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu için flaş gelişme yaşanıyor. Sportif direktör Mario Branco, Ferdi için gelen telefonlara çıkmıyor. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-Lacivertli yönetimin bu transferden beklentisi ise yaklaşık 35 milyon Euro.
Bu rakamdan aşağıya oyuncusunu satmak istemeyen Fenerbahçe'de Sportif Direktör Mario Branco, gelen tekliflerle ilgilenmemeye başladı.
Takvim'in haberine göre Branco'nun, tekliflerin düşük olması nedeniyle telefonlara çıkmadığı belirtildi.
Branco, rakamın artması durumunda tekliflerle ilgileneceğini karşı tarafa söylüyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da Ferdi'nin takımın en önemli parçalardan biri olduğunu sürekli söylediği ve yıldız futbolcunun satılmasına karşı olduğu belirtildi.
Transfermarkt değeri 30 milyon Euro olan başarılı futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.
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