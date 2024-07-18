TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile 20 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Faslı golcü için yaptığı teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoper hattını da güçlendiren Kanarya, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.
Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sol bek ve stoper transferleriyle savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum hattına yaptığı takviyeleri de tek tek açıklamaya başladı.
İki kanat takviyesi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Kanarya, Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferi de yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Cenk Tosun'u renklerine bağladı.
Sarı-lacivertliler, milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri...
Sarı-lacivertlilerin, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladığı ve 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilmişti.
İlerleyen günlerde oyuncuya Roma ve Al-Qadsiah da talip olurken, Roma'nın transferden çekildiği ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için en güçlü aday konumunda bulunurken, 27 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
12 MİLYON EURO ÖNERİLDİ
İspanyol basınından Relevo, sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacağı iddia edilen Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya 12 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.
Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.
Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
En-Nesyri'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
1.92 boyundaki golcünün güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro.
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