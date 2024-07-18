Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla ile 20 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti. İspanyol basını, sarı-lacivertlilerin Faslı golcü için yaptığı teklifi açıkladı. İşte o rakam... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 14:24
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

2024/25 sezonu için çalışmalarına ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de taraftarları heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Yeni sezonu zirvede noktalayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı-lacivertliler, transferde adeta şaha kalktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Takviyelerini bir bir açıklayan Kanarya, ilk transferini sol bek bölgesine yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Stoper hattını da güçlendiren Kanarya, geçen sezon devre arasında Atletico Madrid'den kiraladığı Çağlar Söyüncü'nün bonservisini aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, milli futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Sol bek ve stoper transferleriyle savunma hattını güçlendiren Kanarya, hücum hattına yaptığı takviyeleri de tek tek açıklamaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

İki kanat takviyesi birden yapan Fenerbahçe, Al-Ahli'den Allan Saint-Maximin ve Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Kanarya, Oğuz Aydın ile de 4 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Michy Batshuayi'nin ayrılığı sonrası forvet transferi de yapan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Sarı-lacivertliler, milli golcüyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Cenk Tosun sonrası bir forvet takviyesi daha yapacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun listesindeki bir numaralı isim Youssef-En Nesyri...

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Sarı-lacivertlilerin, Faslı santrforun transferi için Sevilla ile anlaşma sağladığı ve 20 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

İlerleyen günlerde oyuncuya Roma ve Al-Qadsiah da talip olurken, Roma'nın transferden çekildiği ve Tammy Abraham'ı kadrosuna katmak istediği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Fenerbahçe, En-Nesyri transferi için en güçlü aday konumunda bulunurken, 27 yaşındaki forvetin transferiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

12 MİLYON EURO ÖNERİLDİ

İspanyol basınından Relevo, sarı-lacivertlilerin 20 milyon Euro karşılığında kadrosuna katacağı iddia edilen Youssef En-Nesyri için Sevilla'ya 12 milyon Euro teklif ettiğini yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Youssef En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 41 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

Faslı santrfor, 20 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe En-Nesyri'yi ucuza getiriyor! 20 milyon Euro denmişti ancak...

En-Nesyri'nin İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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