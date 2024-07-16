TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati
Son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süredir peşinde koştuğu, Allan Saint-Maximin'de de mutlu sona ulaştı. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş saati. | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Ancak Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Yönetim uzun bir süredir peşinden koştuğu Allan Saint Maximin'de de mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.
Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen Fenerbahçe, Allan Saint Maximin transferinde artık sona yaklaşmış durumda.
Hem oyuncu hem de kulübü ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, yıldız isme kavuşmak için geri sayıma geçti.
Cidde'den ayrılan ve takım arkadaşlarıyla da vedalaşan 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, bugün saat 19.15'te İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncu, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında görev alabiliyor.
18 milyon Euro değerindeki kiralık yıldızı, Jose Mourinho'nun ısrarla talep ettiği biliniyor.
SKORER BİR YILDIZ
Al Ahli formasıyla geride bıraktığımız sezon toplam 31 maça çıkan Fransız yıldız, 4 gol attı ve 10 da asist kaydetti.
Toplamda 14 gole etki eden Maximin, kariyerinde ise 301 maçta 32 gol, 49 asist üretmeyi bildi
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