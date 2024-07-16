Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler uzun süredir peşinde koştuğu, Allan Saint-Maximin'de de mutlu sona ulaştı. İşte yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş saati. | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 12:09
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Yeni sezon kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe transferde atağa kalktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

İlk olarak Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile anlaşan Kanarya, iki flaş hamle daha yaptı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Sarı lacivertliler, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun gibi iki önemli Türk yıldızı kadrosuna katmayı başardı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Ancak Fenerbahçe transferde durmak bilmiyor. Yönetim uzun bir süredir peşinden koştuğu Allan Saint Maximin'de de mutlu sona ulaşmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Transfer girişimleri, Suudi Arabistan Federasyon Finansal Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önce veto yiyen Fenerbahçe, Allan Saint Maximin transferinde artık sona yaklaşmış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Hem oyuncu hem de kulübü ile her konuda anlaşan sarı lacivertliler, yıldız isme kavuşmak için geri sayıma geçti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Cidde'den ayrılan ve takım arkadaşlarıyla da vedalaşan 27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe için İstanbul'a geleceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

Sabah'ın haberine göre, bugün saat 19.15'te İstanbul'a gelmesi beklenen oyuncu, sol kanat, sağ kanat ve forvet arkasında görev alabiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe Allan Saint-Maximin'i İstanbul'a getiriyor! İşte saati

18 milyon Euro değerindeki kiralık yıldızı, Jose Mourinho'nun ısrarla talep ettiği biliniyor.

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