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Fenerbahçe’nin Lugano ile oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile evinde oynayacağı rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu’ndan hakem Robert Jones yönetecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 17:57
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Fenerbahçe’nin Lugano ile oynayacağı rövanş maçının hakemi açıklandı!

Fenerbahçe'nin, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre temsilcisi Lugano ile evinde oynayacağı rövanş maçını İngiltere Futbol Federasyonu'ndan hakem Robert Jones yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, 23 Temmuz'da deplasmanda oynayacağı ilk maçın ardından 30 Temmuz Salı günü TSİ 20.00'de Ülker Stadyumu'nda İsviçre temsilcisi Lugano ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada İngiliz hakem Robert Jones düdük çalacak. Jones'un yardımcılıklarını Neil Davies ve Wade Smith yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sam Barrott olacak.

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