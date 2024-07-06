TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Youssef En-Nesyri için yapılan görüşmelerde Sevilla'nın yöneticilerinin Fenerbahçeli kurmaylara Oosterwolde'nin transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

Sarı-Lacivertli yöneticilerin, Oosterwolde'nin satışının şu an için düşünülmediğini Sevilla'ya ilettiği kaydedildi.