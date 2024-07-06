Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Gelecek oyuncular merak edilirken yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. İspanyol devi sarı lacivertlilerin başarılı ismi Jayden Oosterwolde için harekete geçti. İşte Hollandalı oyuncu için beklenen ücret... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla tüm dikkatleri üstüne çeken Jayden Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Takvim'in haberine göre, Hollandalı futbolcuya şimdi de İspanya Ligi ekiplerinden Sevilla ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Youssef En-Nesyri için yapılan görüşmelerde Sevilla'nın yöneticilerinin Fenerbahçeli kurmaylara Oosterwolde'nin transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Sarı-Lacivertli yöneticilerin, Oosterwolde'nin satışının şu an için düşünülmediğini Sevilla'ya ilettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Öte yandan böyle bir durumun oluşması halinde ise 30 milyon Euro bonservis talep edeceklerini bildirdiği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

23 yaşındaki Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

2023'ten beri Fenerbahçe'de oynayan 1.89 boyundaki futbolcu, geçen sezon 43 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...

Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol katkısı yaptı.

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