TRANSFER HABERİ - İspanyol devinden Fenerbahçeli yıldıza kanca! 30 milyon Euro...
Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, transferde düğmeye bastı. Gelecek oyuncular merak edilirken yıldız isimlere teklifler gelmeye devam ediyor. İspanyol devi sarı lacivertlilerin başarılı ismi Jayden Oosterwolde için harekete geçti. İşte Hollandalı oyuncu için beklenen ücret... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Youssef En-Nesyri için yapılan görüşmelerde Sevilla'nın yöneticilerinin Fenerbahçeli kurmaylara Oosterwolde'nin transfer şartlarını sorduğu öğrenildi.
Sarı-Lacivertli yöneticilerin, Oosterwolde'nin satışının şu an için düşünülmediğini Sevilla'ya ilettiği kaydedildi.
Öte yandan böyle bir durumun oluşması halinde ise 30 milyon Euro bonservis talep edeceklerini bildirdiği ortaya çıktı.
23 yaşındaki Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe ile 30 Haziran 2027 tarihine kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
2023'ten beri Fenerbahçe'de oynayan 1.89 boyundaki futbolcu, geçen sezon 43 maça çıktı.
Başarılı oyuncu bu karşılaşmalarda 2 gol katkısı yaptı.
AVRUPA'DAN TAKIMLAR TAKİPTE
Stoper de oynayabilen Jayden Oosterwolde, İngiltere'den West Ham United'ın yanı sıra İtalyan ekiplerinin de yakın takibinde bulunuyor.
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