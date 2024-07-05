Haberler Fenerbahçe Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Mourinho önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe, Admira Wacker ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 12:57 Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2024 Cuma 13:05
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Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Admira Wacker - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Admira Wacker ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ADMIRA WACKER - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Admira Wacker - Fenerbahçe maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 19:00'da oynanacak. Müsabakanın Fenerbahçe Youtube hesabında yayınlanması bekleniyor.

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