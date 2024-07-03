TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den! Şartlar zorlanacak
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, İngiliz ekiplerinden Brentford’un yıldızı Yoane Wissa için atağa kalktı. Hücuma takviye planlayan sarı-lacivertlilerin, transferde devreye girdiği öğrenildi. Maliyeti yüksek olan 28 yaşındaki oyuncu için şartların zorlanması gerektiğinin altı çizildi.
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Rotasını İngiltere'ye çeviren Kanarya, Brentford forması giyen Demokratik Kongolu yıldız Yoane Wissa'yı gündemine aldı.
EL YAKIYOR
119 GOLE ETKİ YAPTI
Daha önce Lorient, Angers, Ajaccio gibi takımlarda top koşturan Yoane Wissa, sol kanat, sağ kanat ve ihtiyaca göre forvette forma giyebiliyor.
1.76 boyundaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulübün yakın takip yaptığı biliniyor. Kariyerinde bugüne kadar 302 maça çıkan Wissa, 86 gol atarken, 33 de asist katkısı sundu.
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