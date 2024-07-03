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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den! Şartlar zorlanacak

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, İngiliz ekiplerinden Brentford’un yıldızı Yoane Wissa için atağa kalktı. Hücuma takviye planlayan sarı-lacivertlilerin, transferde devreye girdiği öğrenildi. Maliyeti yüksek olan 28 yaşındaki oyuncu için şartların zorlanması gerektiğinin altı çizildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den! Şartlar zorlanacak

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hücuma takviye yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den! Şartlar zorlanacak

Rotasını İngiltere'ye çeviren Kanarya, Brentford forması giyen Demokratik Kongolu yıldız Yoane Wissa'yı gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den! Şartlar zorlanacak

EL YAKIYOR
Takvim'in; Hem Demokratik Kongo hem de İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Kanarya'nın bu transferde devreye girdiği ve 28 yaşındaki kanat oyuncusu için atağa kalktığı ifade edildi. Ancak; 28 milyon Euro değeri olan futbolcunun yüksek maliyeti ise F.Bahçe'yi düşündürüyor. Kanarya'nın Wissa için şartları zorlaması gerekiyor. Oyuncunun kontratı da 2026'da sona erecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den! Şartlar zorlanacak

119 GOLE ETKİ YAPTI
Daha önce Lorient, Angers, Ajaccio gibi takımlarda top koşturan Yoane Wissa, sol kanat, sağ kanat ve ihtiyaca göre forvette forma giyebiliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'nin yeni yıldızı İngiltere'den! Şartlar zorlanacak

1.76 boyundaki futbolcuya Avrupa'dan birçok kulübün yakın takip yaptığı biliniyor. Kariyerinde bugüne kadar 302 maça çıkan Wissa, 86 gol atarken, 33 de asist katkısı sundu.

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