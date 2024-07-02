TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları devam ederken takımdaki yıldızlarla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun teknik direktör Jose Mourinho'ya rağmen takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...
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Fenerbahçe'de diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.
Kanarya'da takımdaki geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de Mert Müldür.
Fenerbahçe'de yedek kaldığı için sezon içinde menajerini değiştiren Mert Müldür, EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.
Bu kulüplerden biri de Fransız ekibi Marsilya... Milli yıldızın menajeri, Ligue 1 ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.
Mert'in Jose Mourinho'ya rağmen takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun menajerine '15 milyon euroyu getirirsen Mert Müldür'ü götürürsün' dediği gelen bilgiler arasında...
Bu anlamda 25 yaşındaki oyuncuyla ilgili gelişmeler merakla takip ediliyor.
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