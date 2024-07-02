Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezonun hazırlıkları devam ederken takımdaki yıldızlarla ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'da son olarak o futbolcunun teknik direktör Jose Mourinho'ya rağmen takımdan ayrılmak istediği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2024 Salı 10:52
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TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Fenerbahçe geride kalan sezona oldukça iddialı başlamasına rağmen istediği başarıyı elde edemedi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Kanarya kupasız bir şekilde sezonu bitirirken gelecek sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Sarı-lacivertlilerde takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho gelirken yapılacak transfer hamleleri büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Fenerbahçe'de diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Kanarya'da takımdaki geleceği belirsiz olan isimlerden birisi de Mert Müldür.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Fenerbahçe'de yedek kaldığı için sezon içinde menajerini değiştiren Mert Müldür, EURO 2024'te gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Bu kulüplerden biri de Fransız ekibi Marsilya... Milli yıldızın menajeri, Ligue 1 ekibiyle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Mert'in Jose Mourinho'ya rağmen takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | O yıldız kafasına koydu! Fenerbahçe'den ayrılacak

Fenerbahçe yönetiminin de oyuncunun menajerine '15 milyon euroyu getirirsen Mert Müldür'ü götürürsün' dediği gelen bilgiler arasında...

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