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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk etap çalışmaları Topuk Yaylası’nda gerçekleştiriliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk özel maçta Petrolul Ploieşti'yi 2-1 mağlup etti. Sezonun ilk kampında 5 yıldız futbolcu Jose Mourinho'dan tam not aldı. 3 futbolcu ise üstü çizilen ilk isimler oldu. İşte o futbolcular...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

Fenerbahçe, 24 Haziran'da başladığı Topuk Yaylası'ndaki sezonun ilk kampını cumartesi günü Perolul Ploieşti maçıyla tamamlayıp, İstanbul'a dönmüştü.

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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

GİDECEK 3 İSİM AVUSTURYA'YA KALDI
Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

61 yaşındaki teknik adam, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

YOLCULUK YARIN
Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not

Avusturya'da üç hazırlık maçı oynanacak. Program şöyle; 6 Temmuz Cumartesi: F.Bahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena), 10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena), 13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe- Strasbourg (Merkur Arena).

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