FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho 3 ismin üzerini çizd! 5 yıldıza da tam not
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk etap çalışmaları Topuk Yaylası’nda gerçekleştiriliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertliler, ilk özel maçta Petrolul Ploieşti'yi 2-1 mağlup etti. Sezonun ilk kampında 5 yıldız futbolcu Jose Mourinho'dan tam not aldı. 3 futbolcu ise üstü çizilen ilk isimler oldu. İşte o futbolcular...
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Teknik direktör Jose Mourinho da bu süre içinde oyuncuları yakından tanıma ve gözlemleme şansı buldu.
Portekizli çalıştırıcı, idmanlardaki ve Ploieşti maçındaki performanslar sonrasında bazı isimlere tam not verirken bazılarının ise üzerini çizdi.
GİDECEK 3 İSİM AVUSTURYA'YA KALDI
Jose'nin kaptan Edin Dzeko'nun yanı sıra Fred, Jayden Oosterwolde, Miha Zajc ve Cengiz Ünder'den çok memnun kaldığı öğrenildi.
Sezonun ilk etabının ardından yönetime bir rapor sunan Mou'nun bu 5 isimin takımda tutulmasını istediği belirtildi.
61 yaşındaki teknik adam, Rade Krunic, Serdar Aziz ve Luan Peres'ten memnun kalmadı.
3 isim hakkındaki son kararını Avusturya'daki ikinci sezon kampında verecek.
YOLCULUK YARIN
Fenerbahçe, sezonun ikinci kampı için yarın Avusturya'ya gidecek. Sarı-lacivertliler, 13 Temmuz'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek.
Avusturya'da üç hazırlık maçı oynanacak. Program şöyle; 6 Temmuz Cumartesi: F.Bahçe-Admira Wacker (BSFZ Arena), 10 Temmuz Çarşamba: Fenerbahçe-Hajduk Split (Merkur Arena), 13 Temmuz Cumartesi: Fenerbahçe- Strasbourg (Merkur Arena).
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