FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfere yönelik çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde santrfor konusunda bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin santrforu Dzeko'ya transfer için sürpriz bir telefon geldi. İşte haberin son gelişmeleri...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 09:00
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertlilerde ilk etap çalışmalarında oyuncuların istekli görüntüsü ve Portekizli hocanın tutumu dikkat çekti.
Özellikle santrfor konusunda birçok yıldızın adı anılmaya başlarken mevcut takımda yer alan Dzeko konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.
Hajduk Split'i çalıştıran Gattuso'nun Edin Dzeko'yla bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Hırvat medyasından Sport, Mediaset'e göre; Hajduk, Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.
Kulübü çalıştıran İtalyan teknik direktör Gattuso, bunu bizzat Boşnak oyuncuyu arayarak söyledi. Son karar Mourinho'da.
DİĞER