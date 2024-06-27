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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfere yönelik çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde santrfor konusunda bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin santrforu Dzeko'ya transfer için sürpriz bir telefon geldi. İşte haberin son gelişmeleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024 Perşembe 09:00
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'

Fenerbahçe'de Jose Mourinho yönetiminde çalışmalar Topuk Yaylası'nda başladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'

Sarı-lacivertlilerde ilk etap çalışmalarında oyuncuların istekli görüntüsü ve Portekizli hocanın tutumu dikkat çekti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'

Fenerbahçe'de bu süreçte transferde de hareketlilik devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'

Özellikle santrfor konusunda birçok yıldızın adı anılmaya başlarken mevcut takımda yer alan Dzeko konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'

Hajduk Split'i çalıştıran Gattuso'nun Edin Dzeko'yla bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Dzeko'ya sürpriz telefon! 'Bize gel'

Hırvat medyasından Sport, Mediaset'e göre; Hajduk, Dzeko'yu kadrosuna katmak istiyor.

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