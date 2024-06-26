TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Kanarya, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan ve bir zamanlar adeta parmakla gösterilen o yıldız için harekete geçti. İşte haberin detayları...
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Avrupa'da gruplardan lider çıkan Fenerbahçe, ilk olarak son 16'da Union Saint-Gilloise'u eleyip, sonrasında Olympiakos'a elendi.
Ligde şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu seriyi sonlandırmak istiyor.
Bunun için Kanarya büyük adımlar atmayı planlıyor.
Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü teknik adam olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.
Sonrasında ise transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip sürpriz hamleler yapmayı planlıyor.
F.BAHÇE START VERDİ!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho önderliğinde başladı.
Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak.
Kanarya ilk hazırlık maçını 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da gerçekleştirecek.
İLK TRANSFER GELDİ!
Fenerbahçe, yeni sezon için ilk hamlesini yaptı.
Sarı-lacivertli ekip, Levent Mercan'ın kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu.
Kanarya, genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şöyleydi, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."
Bu hamleden sonra sarı-lacivertli ekip transfer için kollarını sıvadı.
Mourinho'nun direktifleri sonrasında harekete geçen yönetim, bir dönem geleceğin yıldızı adlandıran o yıldızı istiyor. İşte detaylar...
F.BAHÇE'DEN GREENWOOD HAMLESİ!
Fenerbahçe, gelecek sezon transferde adından çokça bahsettirmek istiyor.
aspor.com.tr'nin haberine göre sarı-lacivertli kurmaylar, bir dönem geleceğin yıldızı denilen Mason Greenwood'u listesine aldı.
Kanarya, İngiliz devlerinden Manchester United forması giyen oyuncu için kiralık+satın alma opsiyonlu teklif vermeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçmesi bekleniyor.
İngiliz futbolcu ise karıştığı olaylar sonrasında tekrardan vitrine çıkmak istediği biliniyordu.
Greenwood'un Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı biliniyordu.
Geçtiğimiz sezon Gefate'de kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldız 10 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.
22 yaşındaki sağ kanatın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro'yu buluyor.
Greenwood'un Manchester United'daki dönemleri çok parlak geçiyordu.
O dönemlerde genç İngiliz için, 'Geleceğin yıldızı' ifadeleri kullanılıyordu.
Greenwood'un piyasa değeri ise 50 milyon Euro'ya ulaşmıştı.
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