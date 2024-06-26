Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerden flaş bir hamle geldi. Kanarya, Jose Mourinho'nun eski öğrencisi olan ve bir zamanlar adeta parmakla gösterilen o yıldız için harekete geçti. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 11:37
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TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonu 99 puanla Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamladı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Sarı-lacivertli ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde MKE Ankaragücü'ne elenmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Konferans Ligi'nde ise büyük hedefler belirleyen Kanarya, burada çeyrek finale kadar yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Avrupa'da gruplardan lider çıkan Fenerbahçe, ilk olarak son 16'da Union Saint-Gilloise'u eleyip, sonrasında Olympiakos'a elendi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Ligde şampiyonluk hasreti 10 yıla çıkan sarı-lacivertli ekip bu seriyi sonlandırmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Bunun için Kanarya büyük adımlar atmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Fenerbahçe ilk olarak dünyaca ünlü teknik adam olan Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Sonrasında ise transfer çalışmalarına başlayan sarı-lacivertli ekip sürpriz hamleler yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

F.BAHÇE START VERDİ!
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları Jose Mourinho önderliğinde başladı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Sarı-lacivertliler yeni sezona hazırlık kampı kapsamında Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesin hazırlıkları kapsamındaki ilk hazırlık maçını burada oynayacak.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Kanarya ilk hazırlık maçını 29 Haziran Cumartesi günü Petrolul Ploieşti ile 10.30'da gerçekleştirecek.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

İLK TRANSFER GELDİ!
Fenerbahçe, yeni sezon için ilk hamlesini yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Sarı-lacivertli ekip, Levent Mercan'ın kadrosuna kattığını resmen duyurmuştu.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Kanarya, genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama ise şöyleydi, "Futbol A Takımımızın yeni sezon hazırlıkları Teknik Direktörümüz Jose Mourinho önderliğinde başlamıştır. Bu doğrultuda; Takımımızın kaptanlarından Mert Hakan Yandaş ile sözleşme yenilenmiştir. 2 yıl daha Çubuklu formamızı terletecek Mert Hakan Yandaş'a parçası olduğu Fenerbahçemiz ile başarılar dileriz. Kulübümüz yine yeni sezon planlaması kapsamında; geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Levent Mercan ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. Levent Mercan'a Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor; Sarı Lacivert renklerimizle başarılar diliyoruz."

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Bu hamleden sonra sarı-lacivertli ekip transfer için kollarını sıvadı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Mourinho'nun direktifleri sonrasında harekete geçen yönetim, bir dönem geleceğin yıldızı adlandıran o yıldızı istiyor. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

F.BAHÇE'DEN GREENWOOD HAMLESİ!
Fenerbahçe, gelecek sezon transferde adından çokça bahsettirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

aspor.com.tr'nin haberine göre sarı-lacivertli kurmaylar, bir dönem geleceğin yıldızı denilen Mason Greenwood'u listesine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Kanarya, İngiliz devlerinden Manchester United forması giyen oyuncu için kiralık+satın alma opsiyonlu teklif vermeye hazırlanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Fenerbahçe'nin kısa süre içinde Kırmızı Şeytanlar ile temasa geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

İngiliz futbolcu ise karıştığı olaylar sonrasında tekrardan vitrine çıkmak istediği biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Greenwood'un Jose Mourinho ile çalışmaya sıcak baktığı biliniyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Geçtiğimiz sezon Gefate'de kiralık olarak forma giyen İngiliz yıldız 10 gol ve 6 asistlik katkı yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

22 yaşındaki sağ kanatın güncel piyasa değeri 25 milyon Euro'yu buluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho eski öğrencisi ile Fenerbahçe'de buluşacak!

Greenwood'un Manchester United'daki dönemleri çok parlak geçiyordu.

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