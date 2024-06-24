FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi
Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'yi, hareketli bir transfer dönemi bekliyor. İspanyol basını sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atarken, Portekizli çalıştırıcının o yıldızı özellikle istediği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertli yönetim, 61 yaşındaki teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda forvet bölgesini güçlendirecek F.Bahçe için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
F.BAHÇE'DEN EN-NESRYI BOMBASI!
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesryi için harekete geçti.
Ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Endülüs ekibinin, Faslı golcüyle yollarını ayırabileceği belirtildi.
Bu doğrultuda İspanyol temsilcisinin 20-25 milyon Euro bonservis beklediği ifade edildi.
En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla'da 41 maçta 20 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 243 dakika sahada kaldı.
YOUSSEF EN-NESYRI KİMDİR?
Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fes kentinde dünyaya geldi. Futbola Academia Mohammed Football altyapısında başladı.
2015 yazında 125 bin Euro'ya Malaga altyapısına transfer oldu.
Ocak 2017'de A takıma yükseldi ve 2018 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Leganes'e imza attı.
1.5 yıl burada top koşturan Faslı golcü, Ocak 2020'de 20 milyon Euro'ya Sevilla'nın yolunu tuttu.
Endülüs ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro...
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