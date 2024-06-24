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FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden Fenerbahçe'yi, hareketli bir transfer dönemi bekliyor. İspanyol basını sarı-lacivertliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atarken, Portekizli çalıştırıcının o yıldızı özellikle istediği belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 10:46
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FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Geçtiğimiz sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe, takımı teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Kanarya, Portekizli çalıştırıcının gelmesiyle birlikte transferde gaza bastı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Sözleşmesi biten Michy Batshuayi ile yeni mukavele imzalamayan F.Bahçe, bu bölge için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Sarı-lacivertli yönetim, 61 yaşındaki teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Bu kapsamda forvet bölgesini güçlendirecek F.Bahçe için İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

F.BAHÇE'DEN EN-NESRYI BOMBASI!

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Sevilla'da forma giyen Youssef En-Nesryi için harekete geçti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Ekonomik sıkıntılar içerisinde bulunan Endülüs ekibinin, Faslı golcüyle yollarını ayırabileceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Bu doğrultuda İspanyol temsilcisinin 20-25 milyon Euro bonservis beklediği ifade edildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

En-Nesyri geçtiğimiz sezon Sevilla'da 41 maçta 20 gol - 3 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 243 dakika sahada kaldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

YOUSSEF EN-NESYRI KİMDİR?

Youssef En-Nesyri, 1 Haziran 1997 tarihinde Fas'ın Fes kentinde dünyaya geldi. Futbola Academia Mohammed Football altyapısında başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

2015 yazında 125 bin Euro'ya Malaga altyapısına transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: İspanyol basını transferi duyurdu! Jose Mourinho özellikle istedi

Ocak 2017'de A takıma yükseldi ve 2018 yazında 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Leganes'e imza attı.

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