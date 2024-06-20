FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!
Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho İngiliz forvetin transferine onay verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:55 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:56
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Belçikalı yıldızla bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yapan yönetim, istediği noktaya varamadı.
Batshuayi'nin, Galatasaray ile anlaşmaya varmasının ardından Fenerbahçe'de hedef santrfor bölgesine takviye olarak belirlendi.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine ise flaş bir isim geldi.
Konuya dair haberi İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar...
Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood'u transfer etmek için devreye girdiği belirtildi.
Haberde; Portekizli teknik adamın eski öğrencisini Fenerbahçe'de görmek istediğinin altı çizildi.
Ancak Greenwood'u transfer etmeye en yakın takımın Valencia olduğu da vurgulandı.
SEZON PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı.
Greenwood bu maçlarda 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.
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