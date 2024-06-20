Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Michy Batshuayi'nin Galatasaray ile anlaşmasının ardından golcü arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho İngiliz forvetin transferine onay verdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:55 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2024 Perşembe 16:56
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Trendyol Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrilmiş durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren yönetim, transferde de iddialı hamleler yapmaya hazırlanıyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Öte yandan Kanarya'da sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Belçikalı yıldızla bir süredir sözleşme yenileme görüşmeleri yapan yönetim, istediği noktaya varamadı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Batshuayi'nin, Galatasaray ile anlaşmaya varmasının ardından Fenerbahçe'de hedef santrfor bölgesine takviye olarak belirlendi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerin gündemine ise flaş bir isim geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Konuya dair haberi İngiliz basını duyurdu. İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Jose Mourinho'lu Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonu Getafe'de geçiren Mason Greenwood'u transfer etmek için devreye girdiği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Haberde; Portekizli teknik adamın eski öğrencisini Fenerbahçe'de görmek istediğinin altı çizildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Ancak Greenwood'u transfer etmeye en yakın takımın Valencia olduğu da vurgulandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonu Getafe'de kiralık geçiren Greenwood, 36 maça çıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Batshuayi'nin yerine İngiliz forvet geliyor!

Greenwood bu maçlarda 10 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

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