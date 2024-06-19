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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transferde kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler bu anlamda flaş isimlerle yakından ilgileniyor. Son olarak Kanarya'nın gündeminde olan o futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

Fenerbahçe gelecek sezon öncesi kadrosuna yapacağı takviyelerle her kulvarda iddialı olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

Kanarya'ya son olarak İngiltere'den müjdeli haber geldi...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

Jose Mourinho'nun stoper listesinin en tepesinde yer alan Victor Lindelöf'ü Manchester United, satış listesine koydu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Mirror'ın haberine göre; menajer Erik ten Hag, İsveçli stoperin gönderilmesine izin verdi. "

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

Erik ten Hag, Jose Mourinho'nun Man Utd'un yıldızıyla yeniden bir araya gelme planına açık" başlığıyla verilen haberde; şu ifadeler kullanıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

LİNDELÖF: JOSE'Yİ ÖZLÜYORUM

Victor Lindelöf, daha önce yaptığı açıklamada; Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetmiş ve şunları söylemişti:

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

"Mourinho dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Onu futbolda özlüyorum.O harika bir teknik direktör ve harika bir insan, ona çok şey borçluyum. Çok büyük bir karizması var. O her şeyi kazandı."

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

O harika bir teknik direktör ve harika bir insan, ona çok şey borçluyum. Çok büyük bir karizması var. O her şeyi kazandı."

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!

Kanarya'da yıldız ismin transfer durumu büyük bir sabırsızlıkla beklenmeye başlanıldı.

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