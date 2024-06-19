TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'ye İsveç duvarı!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de gelecek sezon için transferde kollar sıvandı. Sarı-lacivertliler bu anlamda flaş isimlerle yakından ilgileniyor. Son olarak Kanarya'nın gündeminde olan o futbolcudan müjdeli haber geldi. İşte detaylar...
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Ülkenin önde gelen gazetelerinden olan Mirror'ın haberine göre; menajer Erik ten Hag, İsveçli stoperin gönderilmesine izin verdi. "
Erik ten Hag, Jose Mourinho'nun Man Utd'un yıldızıyla yeniden bir araya gelme planına açık" başlığıyla verilen haberde; şu ifadeler kullanıldı.
LİNDELÖF: JOSE'Yİ ÖZLÜYORUM
Victor Lindelöf, daha önce yaptığı açıklamada; Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetmiş ve şunları söylemişti:
"Mourinho dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Onu futbolda özlüyorum.O harika bir teknik direktör ve harika bir insan, ona çok şey borçluyum. Çok büyük bir karizması var. O her şeyi kazandı."
O harika bir teknik direktör ve harika bir insan, ona çok şey borçluyum. Çok büyük bir karizması var. O her şeyi kazandı."
Kanarya'da yıldız ismin transfer durumu büyük bir sabırsızlıkla beklenmeye başlanıldı.
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