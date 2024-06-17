Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirmesinin ardından büyük bir hava yakaladı. Yönetim, Portekizli hocanın yapılacak olan transferlerde de etkin rol oynayacağına inanıyor. Bu doğrultuda Mourinho'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. 61 yaşındaki çalıştırıcının, futbolu bırakma kararı alan dünyaca ünlü yıldıza "Fenerbahçe'ye gel" teklifinde bulunduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2024 Pazartesi 09:51
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Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren sarı lacivertliler, büyük bir hava yakalamıştı.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Bu havayı önemli transferlerle süslemek isteyen yönetim de önemli yıldızlarla görüşmelerine devam ediyordu.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin transfer gündemine dair çok konuşulacak bir haber geldi. İşte ayrıntılar...

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Transfer operasyonuna devam eden Fenerbahçe için sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa hasret kalan ve Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek iddiasını ortaya koyan Kanarya, Alman yıldız Toni Kross'a kanca attı.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Almanya Milli Takımı'yla birlikte Euro 2024'te mücadele eden ve turnuva sonrası futbolu bırakma kararı alan Real Madrid'li oyuncuyla, İskoçya ile oynadıkları maç sonunda özel olarak görüştü.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Yeni Asır'da yer alan habere göre, bu sohbette futbolu bırakma kararı alan yıldız isme Portekizli teknik adam 'Birlikte çalışma' teklifi yaptı.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Morinho'nun 34 yaşındaki yıldız ismi, "Futbolu çok erken bırakıyorsun. Kararını bir kez daha gözden geçir"

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

"Benim gibi dünya üzerinde seninle çalışmak için çıldıran yüzlerce teknik adam var" sözleriyle ikna etmeye çalıştı.

Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Kross'un bu teklife net bir yanıt vermediği, ancak Portekizli ünlü teknik adamın yakın markajı sürdürdüğü ifade edildi.

Türk Telekom
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