Mourinho'dan dünya yıldızına olay transfer teklifi! "Futbolu bırakma Fenerbahçe'ye gel"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Almanya Milli Takımı'yla birlikte Euro 2024'te mücadele eden ve turnuva sonrası futbolu bırakma kararı alan Real Madrid'li oyuncuyla, İskoçya ile oynadıkları maç sonunda özel olarak görüştü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, bu sohbette futbolu bırakma kararı alan yıldız isme Portekizli teknik adam 'Birlikte çalışma' teklifi yaptı.