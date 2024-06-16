Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Kanarya'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerde. Bu doğrultuda transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Fenerbahçeli o yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 10:48 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 11:27
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Öte yandan Kanarya'da takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen o yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Fenerbahçeli o futbolcuya talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Al-Shabab da talip oldu.
Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.
Takvim'in haberine göre, Krunic'i Fenerbahçe taraftarı da takımda görmek istemiyor.
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