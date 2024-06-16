Haberler Fenerbahçe Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Kanarya'da gözler bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerde. Bu doğrultuda transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Fenerbahçeli o yıldıza talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 10:48 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 11:27
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Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Sarı lacivertliler bu sezonki transferlerde hata yapmak istemezken, adeta ince eleyip sık dokuyor.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Öte yandan Kanarya'da takıma katılacak futbolcuların yanı sıra ayrılacak isimler de büyük merak konusu.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Bu doğrultuda Fenerbahçe'de takımdan ayrılması beklenen o yıldız hakkında sıcak bir gelişme yaşandı.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Sarı lacivertlilerin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın, Fenerbahçeli o futbolcuya talip olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Fenerbahçe'nin zorunlu olarak bonservisini aldığı Boşnak orta saha Rade Krunic'e Suudi Arabistan takımlarından Al-Fahya'ın ardından Al-Shabab da talip oldu.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Geçen sezonun ikinci yarısında takıma dahil olan tecrübeli oyuncu geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 12 Süper Lig maçında forma giyerken gol veya asist üretemedi.

Vitor Pereira'dan Fenerbahçeli yıldıza kanca! Transferde sıcak gelişme

Takvim'in haberine göre, Krunic'i Fenerbahçe taraftarı da takımda görmek istemiyor.

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