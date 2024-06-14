Haberler Fenerbahçe Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de operasyon sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Çağlar Söyüncü'yü yeniden takıma kazandırmak. Bunun için yoğun bir uğraş veren yönetim, yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'le pazarlıklara devam ediyor. Resmi teklifini ileten Kanarya'ya İspanyol ekibinden transfer cevabı geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 15:04
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Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe'de transfer operasyonuna hız verildi.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Yeni sezona iddialı bir şekilde hazırlanan sarı-lacivertliler, kadrosuna yıldız oyuncuları katmayı hedefliyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Yerli rotasyonuna ayrı bir önem veren Kanarya, ilk olarak Karagümrük'ten Levent Mercan ile anlaşmaya vardı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Genç sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varan yönetim, İstanbul ekibine 3 milyon euro bonservis ödeyecek.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

STOPER TRANSFERİ GÜNDEMDE!
Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in üzerini çizen Jose Mourinho, o bölgeye takviye yapılmasını istiyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OPERASYONU!
Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Yönetim, Djiku- Becao tandemini Çağlar ve Varane ile rekabete sokmak isteyen Jose Mourinho'nun arzusunu gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Mourinho'nun özellikle istediği A Milli yıldızın da tercihi Fenerbahçe'de kalmak.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Oyuncu tarafını çözen Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'le pazarlıklarda bulunuyor

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

Ancak Atletico Madrid'in istediği rakamla Fenerbahçe'nin teklifi arasında iki katı fark var.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya, İspanyol ekibine 5 milyon euro'luk teklif yaptı.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...

ATLETICO 10 MİLYON EURO İSTİYOR!
Çağlar'ı bonservisiyle elden çıkarmayı planlayan İspanyol devi 10 milyon euro bonservis talep ediyor.

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