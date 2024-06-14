Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye transfer cevabı! Çağlar Söyüncü...
Son dakika spor haberi: Yaz transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de operasyon sürüyor. Sarı-lacivertlilerin ilk hedefi, kiralık sözleşmesi sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Çağlar Söyüncü'yü yeniden takıma kazandırmak. Bunun için yoğun bir uğraş veren yönetim, yıldız ismin bonservisini elinde bulunduran Atletico Madrid'le pazarlıklara devam ediyor. Resmi teklifini ileten Kanarya'ya İspanyol ekibinden transfer cevabı geldi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
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Genç sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varan yönetim, İstanbul ekibine 3 milyon euro bonservis ödeyecek.
STOPER TRANSFERİ GÜNDEMDE!
Serdar Aziz ve Samet Akaydin'in üzerini çizen Jose Mourinho, o bölgeye takviye yapılmasını istiyor.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ OPERASYONU!
Portekizli hoca, kiralık sözleşmesi biten Çağlar Söyüncü'yü yeni sezonda kadrosunda görmeyi amaçlıyor.
Yönetim, Djiku- Becao tandemini Çağlar ve Varane ile rekabete sokmak isteyen Jose Mourinho'nun arzusunu gerçekleştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.
Mourinho'nun özellikle istediği A Milli yıldızın da tercihi Fenerbahçe'de kalmak.
Oyuncu tarafını çözen Fenerbahçe yönetimi, Atletico Madrid'le pazarlıklarda bulunuyor
Ancak Atletico Madrid'in istediği rakamla Fenerbahçe'nin teklifi arasında iki katı fark var.
FENERBAHÇE'DEN 5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF!
Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen Kanarya, İspanyol ekibine 5 milyon euro'luk teklif yaptı.
ATLETICO 10 MİLYON EURO İSTİYOR!
Çağlar'ı bonservisiyle elden çıkarmayı planlayan İspanyol devi 10 milyon euro bonservis talep ediyor.
İSPANYOLLAR İNDİRİME YANAŞMIYOR!
Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe'de kalmayı istemesi, en iyi teklifi sarı lacivertlilerin yapmış olması avantaj, ancak İspanyollar çok fazla indirime yanaşmıyor.
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