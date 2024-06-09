De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak
Son dakika spor haberleri: İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü De Rossi'den Zeki Çelik hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İtalyan hocanın yaptığı bu açıklamanın ardından Fenerbahçe taraftarının tepkisi merak konusu oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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İŞTE DE ROSSI'NİN SÖZLERİ:
Lazio'ya saygım var. Ancak maça hazırlanırken ona Lazio'yu yenmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu, üstelik pek çok derbide kazanmadığımızı anlatmak istedim.
Portekizlilere "Çocukken hangi takımdan nefret ederdin?" diye sordum. Sporting Lizbon".
Türk'e: Zeki Çelik'e ya sen dedim o da Fenerbahçe'den nefret ederim dedi.
Alman'a, Fransız'a ve diğerlerine de aynı soruyu sordum ve onları suçladım: "Şimdi çocukken nefret ettiğiniz takıma karşı oynayıp onları yenmeniz gerektiğini düşünün...". diyerek onları motive ettim.
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