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De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

Son dakika spor haberleri: İtalyan ekibi Roma'nın teknik direktörü De Rossi'den Zeki Çelik hakkında dikkat çeken açıklamalar geldi. İtalyan hocanın yaptığı bu açıklamanın ardından Fenerbahçe taraftarının tepkisi merak konusu oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 16:18
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MEHMET CEM ÇAKIR
De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

Adı bir süredir transfer için Galatasaray ile anılan Zeki Çelik için İtalyan basınında yer alan haber herkesi şoke etti.

De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

Roma Teknik direktörü De Rossi, İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Zeki Çelik ve Fenerbahçe hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu.

De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

İŞTE DE ROSSI'NİN SÖZLERİ:

Lazio maçı öncesi futbolcularla bir toplantı yaptım.

De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

Lazio'ya saygım var. Ancak maça hazırlanırken ona Lazio'yu yenmenin bizim için ne kadar önemli olduğunu, üstelik pek çok derbide kazanmadığımızı anlatmak istedim.

De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

Portekizlilere "Çocukken hangi takımdan nefret ederdin?" diye sordum. Sporting Lizbon".

De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

Türk'e: Zeki Çelik'e ya sen dedim o da Fenerbahçe'den nefret ederim dedi.

De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

Alman'a, Fransız'a ve diğerlerine de aynı soruyu sordum ve onları suçladım: "Şimdi çocukken nefret ettiğiniz takıma karşı oynayıp onları yenmeniz gerektiğini düşünün...". diyerek onları motive ettim.

De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik Fenerbahçe taraftarını kızdıracak

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